Misión complicada la de Ron Sánchez como dirigente en la NCAA

SANTO DOMINGO. Levantar un programa que una vez tuvo prestigio con 11 apariciones en el torneo de la NCAA pero que atraviesa una crisis de 13 temporadas en filas fuera de la Locura de Marzo. Que ESPN coloca como 326 entre los 351 de división uno. Es la tarea que tiene el dominicano Ron Sánchez, el segundo nativo que dirigirá en la liga universitaria.

Sánchez, un petromacorisano de 43 años que emigró a Nueva York cuando tenía 7, se estrenará como entrenador en la liga la próxima temporada (2018-2019) con los Charlotte 49ers, el equipo de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNC Charlotte).

Con su nombramiento se unió a Orlando Antigua (South Florida, 2014-2017) como únicos quisqueyanos en alcanzar ese nivel, un club en el que el número de latinos se pueden contar los dedos de una mano... y sobran.

La universidad enclavada en Carolina del Norte viene de agotar otra frustrante temporada (6-23, incluyendo la racha negativa histórica de 15 juegos), que provocó en diciembre el despido del dirigente, el ex astro de la NBA experto en triples Mark Price.

Un desempeño que ha llevado la asistencia al Halton Arena a sus peores números de la historia (4,009 de promedio) tras tocar techo en la 2004-2005 cuando tuvo 9,000. Siete títulos divisionales y la asistencia al Final Four de 1977 cuelgan en su cancha del programa que comenzó en 1965.

De momento no hay grandes adiciones que auguren un gran cambio para la próxima zafra, pero Sánchez, que de acuerdo a reportes puede devengar alrededor de US$300 mil al año, pide paciencia y confía en un proyecto a mediano plazo.

Sánchez pasó nueve temporada como asistente de Tony Bennett en la Universidad de Virginia (que estuvo sembrada número uno este año) y antes lo acompañó tres cursos en Washington State. Previo a esto colaboró en otros programas.

Bennett da crédito a Sánchez en el reclutamiento de Klay Thompson, el astro de los Golden State Warriors. Lo definen como un técnico detallista, que domina al dedillo la edición de vídeos para hacer los reportes y se familiariza con los jugadores al punto que si tiene que llevarlo en su vehículo donde estén hospedados lo hace.

“He esperado mucho tiempo por el encaje correcto y creo en el liderazgo del departamento de los 49ers. No puedo estar más emocionado para comenzar”, dijo Sánchez en su presentación el mes pasado. Su currículo como baloncestista incluye haber sido jugador del año en 1997 para la State University of Oneonta y MVP del torneo de la Eastern College Athletic Conference.

En Charlotte quieren una cirugía profunda, pero sin fisura. Necesitan de resultados rápidos y han utilizado tres dirigentes en los últimos tres años. Y Sánchez, que fue asistente de Antigua en el Mundial de 2004, aspira implementar el sistema defensivo que tan buenos resultados dio a Virginia.

“Tienes que prepararte, no puedes tomar atajos en el proceso, tienes que pasar por él, no puedes evitar lo que viene, no puedes trabajar a tú manera”, dijo Sánchez en una entrevista con el periódico The Charlotte Observer.

Los 49ers juegan en la Conferencia USA y entre los números retirado de grandes jugadores figura el de Eddie Basden, que reforzó en la Liga Nacional de Baloncesto a los Cocolos de San Pedro de Macorís y al club San Carlos en el distrital.

Antigua estuvo al frente de los Bulls poco más de dos temporadas cuando renunció en enero de 2017 en medio de un escándalo por violación de procedimiento al reclutar jugadores, que le costó una suspensión a su hermano Oliver, que era su asistente. En abril de 2017, Orlando fue sumado al cuerpo de asistentes de Illinois.