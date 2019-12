Montero, el joven que con 16 años buscará tres grandes sueños en España

Así de atrevido es este jugador, que partió cargado de hambre a ese país europeo, desde donde aspira a dar el salto a la NBA, que es su sueño. “Yo quiero llegar a la NBA. Ese es el objetivo de todo el que coge una bola de basketball”, dijo. El jugador, que llena a capacidad ambos lados de la cancha, muestra una madurez llamativa para su edad. Y se observa en su sueño enebeísta, al punto de y qué tal si por alguna razón el anhelo resulta insatisfecho. “Pero hay que mantener los pies sobre la tierra, que si ya uno intenta y no se puede, uno tiene que seguir por otros pasos, por donde más te convenga, ya que no puedes llegar a la NBA”, analizó.

Jean Clause fue determinante para que su equipo avanzara al Mundial sub17, luego de su gran actuación en el Premundial sub16, de Argentina donde fue clave para que Dominicana ganara el bronce. Allí terminó de líder en puntos (30.3); y en robos 20 (3.3); 3.2 asistencias (8vo.) y rebotes 57 (28 of, 29 def/9.5). Pero no se le suben los números al cuello. “Fuimos claves todos, yo digo. Ayudé en lo que sé hacer”, dice con tono calmado.

Su inicio en el baloncesto, ligado con béisbol

De niño, Montero llegó a combinar el baloncesto y el béisbol. De este deporte aprendió habilidades que le sirven para el juego del aro y el balón.

El jovencito de 15 años le da “las gracias a Dios” porque cuando decide jugar baloncesto tenía como ocho ó nueve años e iba a la cancha. “Pero no iba a jugar baloncesto. Iba para entretenerme porque era en la tarde, no tenía nada que hacer en mi casa, me iba a la cancha con el tío mío donde él jugaba en el Club DOSA”, en el sector de Villa Juana.

Alrededor de los 10 u 11 años es cuando se pone “a jugar baloncesto en serio a practicar duro” y entre 13-14 años, ahí le surge la idea de lo que podría ser su futuro. Yo entiendo, ‘cónchale’, de esto se puede vivir yo creo, porque si hay tanta gente que vive bien gracias al baloncesto por qué yo no lo puedo hacer. Ahí es que yo me mentalizo y comienzo a practicar duro y le doy las gracias a Dios por el talento que él me dio. Y Dios te da el talento, pero tú tienes que moldearlo sobre lo que quieres hacer en un futuro”.

Mientras estaba entre los 10 u 11 años “combinaba los dos” deportes, aunque consideró que la pelota es muy “aburrida”. De todas maneras, Montero no debe de coger sol de forma continua, pues estar bajo el astro rey por una exposición extensa se marea, al igual que su padre. “Entonces mi mamá dijo, que no fuera más” y entonces se fue a jugar al DOSA.

-¿No te arrepientes?

-No, no me arrepiento. Porque la pelota tiene habilidades que en el baloncesto las utilizas, por ejemplo, en el “outfield” cuando tira la bola –desde- lejos en el baloncesto, tienes que fildearla bien, si no, no vas a poder atrapar, cosas así aprendes en la pelota.