$!NBA abre investigación sobre reunión Simmons-Johnson

ESTADOS UNIDOS. La NBA investigará una posible violación a las reglas de la liga cuando Ben Simmons, de los 76ers de Filadelfia, indagó sobre una reunión con el presidente de los Lakers de Los Ángeles, Magic Johnson, para recibir consejos de juego.

El portavoz de la liga, Mike Bass, dijo el lunes que la NBA analizará el asunto. Johnson reveló durante el fin de semana que Simmons expresó el deseo de reunirse, a través de un intermediario, e indicó que estaría dispuesto a participar en una sesión con el base de los 76ers si todas las partes involucradas obtenían permiso.

El gerente general de los 76ers, Elton Branddeclaró a la estación de radio de Filadelfia WPEN, que se negó cuando le solicitaron el encuentro hace alrededor de un mes. Brand dijo la solicitud le fue presentada por allegados a Simmons como una manera de ayudar a que el Novato del Año de la temporada pasada elevara su nivel de juego al aprender de varias leyendas, y el nombre de Johnson estaba en su lista.

Brand también señaló a la estación de radio que el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, preguntó si ese encuentro podría realizarse.

“Rob Pelinka me llamó y dijo: ‘Hey, escuchamos que Ben quiere hablar con jugadores de calibre de campeonato, miembros del Salón de la Fama, y Magic está en la lista. Necesitamos autorización para que se reúna”, contó Brand a la radiodifusora. “Y le dije: ‘No’. Eso fue hace más de un mes, así que dije no... No aprobamos nada de lo que están hablando”.

Los Lakers respondieron el lunes diciendo que la idea de la reunión de Simmons con Johnson surgió en noviembre en un correo electrónico. Los Lakers también confirmaron que Pelinka se acercó a Brand.

“Ese fue el final del asunto”, aseguraron los Lakers en un comunicado.

Johnson dijo el domingo que cuando Simmons se acercó de una manera indirecta para reunirse, respondió diciendo que la NBA, los 76ers y los Lakers tendrían que aprobar una reunión de ese tipo antes de que pudiera programarse.

“Si no lo aprueban todos, entonces no podemos reunirnos”, dijo Johnson.