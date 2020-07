$!NBA: Anthony Davis opta por usar su apellido en uniforme

“Para mí, creo que el nombre ‘Davis’ es algo que trato de representar cada vez que piso la cancha”, afirmó. “Solo pienso que mi apellido es algo muy importante para mí, al igual que la justicia social. Pero he decidido quedarme con el apellido y representar el nombre en mi espalda durante este proceso... y a la gente que ha estado conmigo a lo largo de toda mi carrera para ayudarme a llegar a este punto, al tiempo de plantar cosas que podemos hacer ante la injusticia social”.

James, por su parte, dijo que decidió no utilizar un mensaje de justicia social dado que las opciones disponibles no “resonaban” para él ni su postura particular respecto al movimiento. James habría preferido elegir su propio eslogan, pero no se molestó por el hecho de que eso no fuera permitido.

Los Lakers retoman los duelos en Orlando el 30 de julio contra los Clippers.