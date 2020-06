$!NBA define su visión sobre la campaña reanudada en Disney

La NBA describió el martes planes muy específicos ante los equipos de la NBA, incluidos los jugadores, para reanudar la temporada. Lo hizo en un memorándum y un manual obtenidos por The Associated Press.

“Mi confianza no existía al comienzo con este virus, porque me asustaba mucho”, dijo Michele Roberts, la directora general del sindicato, en declaraciones a la AP. “Ahora, tras vivir, respirar y sufrir durante horas y horas, entendiendo el virus, escuchando a nuestros expertos y comparando diferentes protocolos alternativos, no puedo pensar siquiera en algo más que pudiéramos hacer, salvo encerrar herméticamente a los jugadores para mantenerlos seguros”.

“La presentación de un número pequeño o en cierto modo esperado de casos de COVID-19 no requerirá de una decisión para suspender o cancelar la reanudación de la temporada 2019-20”, escribió la NBA.

La mayoría de los equipos llegará a Florida el 7, 8 o 9 de julio. Una persona enterada de la situación dijo que los Raptors de Toronto, campeones reinantes y el único equipo de la NBA que no tiene su casa en Estados Unidos, podrán reunirse para realizar algunos entrenamientos previos al campamento.

Para ello, tendrán que cumplir con parámetros estrictos que los otros equipos deberán seguir en sus propias ciudades antes de la fecha de llegada.

Es probable que los Raptors entrenen en algún lugar de la Florida, dijo la persona que habló con la AP a condición de permanecer anónima porque no se firma todavía un acuerdo.

Para los Raptors, éste tema generaba preocupación, en vista de las regulaciones impuestas por el gobierno de Canadá, que contemplan una cuarentena de 14 días para las personas que vuelven a ese país. Algunos jugadores de los Raptors están actualmente en Toronto, mientras que otros se encuentran en Estados Unidos.

Nadie en las propiedades de Disney donde se reanudará la campaña —que han sido descritas informalmente como “la burbuja”— podrá ingresar en el dormitorio de otra persona.

La NBA informó también a los jugadores y a los equipos que trabajará con una o más empresas de salud para instalar una clínica con radiografías y resonancias magnéticas en el lugar. Sería una necesidad crítica, dado que la liga preferiría que los jugadores y el personal no estén saliendo de la zona ni exponiéndose al coronavirus para someterse a esos análisis.

El plan de la liga define también la forma en que se utilizarán los salones de entrenamiento y juntas; los procedimientos para emplear la cancha de prácticas —bloques de tres horas por equipos, todos programados, con una hora de intervalo entre cada sesión para desinfectar el lugar—, e incluso cómo se manejarán las labores de lavandería.

Aborda también el tema polarizante de cómo la liga y sus jugadores podrán hacer referencia a la injusticia social y a la inequidad racial, dos temas relevantes en la actualidad del país.

La NBA informó que será “una parte central” de la campaña el esfuerzo para llamar la atención “y las acciones sostenidas sobre temas de injusticia social, incluido el combate al racismo sistémico, la expansión de oportunidades educativas y económicas para la comunidad negra, la promulgación de reformas significativas, policiales y de justicia penal, y la promoción de una mayor participación cívica”.

La liga aseveró que sostiene conversaciones sobre la mejor manera en que el sindicato hará que eso ocurra. Algunos jugadores de la NBA han sugerido que jugar sería un distractor respecto del movimiento que busca un cambio inmediato y drástico en temas raciales en el país.

Entre esos jugadores se destacan Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn y miembro de la junta ejecutiva del sindicato, y Dwight Howard, pívot de los Lakers de Los Ángeles.

El comisionado Adam Silver ha dicho que si un jugador no se siente cómodo jugando en Disney —sea por motivos de salud o por los problemas de injusticia social— no tiene que incorporarse a su equipo y no enfrentará medidas disciplinarias por ello, salvo la pérdida del salario por aquellos encuentros en los que no participe.

“Pienso que el sólo hecho de que nuestros jugadores tengan la opción de no jugar dice mucho sobre la capacidad del comisionado para apreciar lo grande que es un problema, no sólo para los jugadores afroestadounidenses, sino para todos nuestros miembros”, comentó Roberts. “No ha habido una onza de escepticismo sobre la sinceridad de los sentimientos de los jugadores en torno de esto”.

La NBA planifica partidos en tres arenas durante la fase de la reanudación que servirá para definir a los preclasificados en la postemporada. Cada uno de los 22 equipos que acudirán al complejo ESPN Wide World of Sports jugará ocho partidos antes de que comiencen los playoffs.

Los equipos se hospedarán en tres hoteles. Cada uno albergará de seis a ocho conjuntos.