$!Nuggets borran déficit de 19 puntos con una corrida hasta el final del juego

DENVER. Jamal Murray erró sus primeros ocho disparos antes de despertar en el cuarto periodo, y los Nuggets de Denver revirtieron un déficit de 19 puntos para vencer el martes 114-105 a los Spurs de San Antonio, con lo que igualaron 1-1 su serie de playoffs.

Murray terminó con 24 puntos, de los que 21 llegaron en el cuarto periodo para salvar a los Nuggets de un riesgo inminente de perder un segundo duelo seguido en el Pepsi Center, donde lograron la mejor foja de un equipo de la NBA en casa durante la temporada regular (34-7).

Los compañeros de equipo le dijeron a Murray que siguiera disparando cuando sus tiros se mantenían. Finalmente, encontró su toque, anotando 21 de sus 24 puntos en el cuarto período

“Todos me dijeron que me quedara con eso”, dijo Murray. “No creo que haya marcado un tiro de campo hasta el cuarto período. Simplemente me apegué a eso. Todos creyeron en mí”.

Los Nuggets corrían el peligro de perder un segundo partido consecutivo en el Pepsi Center luego de colocar el mejor registro de la NBA (34-7) durante la temporada regular en su hogar. Ellos perdieron 78-59 al final del tercer cuarto antes de cerrar el juego con una corrida de 55-27.

“Permitimos 38 puntos en el cuarto periodo (en realidad fueron 39). Y ése fue el final de la historia”, lamentó el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, a quien se marcó una falta técnica durante la reacción de los Nuggets.

El entrenador de Denver, Michael Malone, dijo que jamás contempló la posibilidad de enviar a Murray al banquillo, porque no quería afectar su confianza. Contó que había charlado con él durante el descanso, para pedirle que respirara hondo y confiara en que sus disparos comenzarían a entrar.

“Nunca pensé en sacarlo de la alineación”, recalcó Malone.

Fue bueno que no lo hiciera. Murray, villano en el primer partido tras fallar un tiro que parecía fácil y perder un balón en los últimos segundos, ha salvado quizás la campaña de los Nuggets, durante un último cuarto en el que atinó ocho de nueve disparos.

La serie se muda ahora a San Antonio, donde los Nuggets no ganan desde 2012. El tercer partido está programado para el jueves por la noche.

Paul Millsap añadió 20 puntos a la causa de Denver, en tanto que Nikola Jokic se perdió por poco lo que hubiera sido su segundo triple doble de la serie. Anotó 21 puntos, capturó 13 rebotes y entregó ocho asistencias.

Los Spurs contaron con un aporte de 31 puntos de DeMar de Rozan, otro de 24 unidades de LaMarcus Aldridge y uno más de 17 tantos de Derrick White. Pero desperdiciaron la oportunidad de ampliar su ventaja en la serie.