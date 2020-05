$!¿Qué si podía bloquear a LeBron? Hasta Pippen lo hubiese detenido antes de llegar a mí”

Es poco probable que se entreviste a Dennis Rodman y de sus labios no salgan declaraciones polémicas. Esta vez no fue la excepción.

El ex delantero volvió a arremeter contra las condiciones ofensivas de LeBron James. Lo hizo saber en el documental The Last Dance de ESPN y Netflix.

El ex Bulls y Pistons fue consultado sobre si pudiese haber marcado a James en su época: “Podría haberlo bloqueado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho”. Tras su comentario, la lampara roja se encendió, pero Rodman insistió: “Es muy fácil de marcar, él no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegue a mi zona”.

El ex ala-pivot aseguró que LeBron “solamente es grande” en referencia a sus más de dos metros de altura: “Pero yo también he enfrentado a jugadores más altos y fuertes”, concluyó.

Ya en 2013 cuando James ganaba anillos de la NBA con el Heat de Miami, Rodman ya se había mostrado fastidioso con las comparaciones con su ex compañero: “Realmente no existen elementos para hacer comparación”, declaró al programa de radio The Dan Patrick Show. “LeBron llegó al baloncesto de la NBA en el tiempo perfecto. Michael lo hizo cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento de personal y regresar rápidamente a defender”, destacó y agregó: “LeBron no puede hacer eso. Todo lo que hacen hoy es quejarse por una falta y pasarse el tiempo protestando”.