$!¿Quién fue el responsable de que Isaiah Thomas quedara fuera del Dream Team, Jordan, Magic o Bird?

Isiah Thomas no estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Todavía el tema sigue vivo, 28 años después.

En un artículo publicado por NBC Sports y Yahoo Sports, los detalles fueron dados a conocer y aquí intervienen otras dos grandes figuras: Michael Jordan y Magic Johnson.

El 21 de septiembre de 1991, se anunciaron los primeros 10 jugadores del Dream Team, comienza así la historia de los dos medios estadounidenses. Isiah Thomas no fue uno de ellos. El 12 de mayo de 1992, se anunciaron los dos últimos jugadores. De nuevo, no estuvo Thomas.

Thomas, quien lideró a los Detroit Pistons a títulos de la NBA en 1989 y 1990, fue titular del Juego de Estrellas de la NBA en febrero de 1992, cuyo entrenador, Chuck Daly, era el entrenador del equipo para los Juegos Olímpicos de Barcelona, se quedó con la mejor colección de superestrellas de la NBA.

Muchos creían que Michael Jordan tenía algo que ver con eso, dada su tensa relación con Thomas. Esta creencia de larga data está de vuelta en las noticias después de los episodios más recientes de la serie documental "The Last Dance" sobre los Chicago Bulls en ESPN.

¿Qué tan importante fue la omisión de Thomas hace casi tres décadas?

En el programa de selección de NBC para los primeros 10, Marv Albert se sentó con Jordan después de que éste fue anunciado, tal vez por un efecto dramático, como el décimo y último jugador en la primera ronda de anuncios.

Albert le hizo tres preguntas a Jordan. Dos eran sobre la omisión de Thomas.

"Si tuviera algo que ver con la selección, habría elegido a mi hermano, mi hermana, toda mi familia para llevarlos a Barcelona", dijo Jordan ese día. "No tuve nada que ver con eso. Isiah Thomas y mi relación no tienen nada que ver conmigo al estar en este equipo. Creo que muchas cosas están siendo desproporcionadas debido a que no fue seleccionado, en este momento en particular, creo que todavía hay dos lugares abiertos y aún existe la posibilidad de que pueda ser seleccionado. Creo que está siendo desproporcionado, y ciertamente, me están señalando con el dedo debido a nuestra relación y, por supuesto, sobre la forma en que terminó el juego entre Detroit y Chicago (algunos Pistons, incluido Thomas, saliendo de la cancha con 7.9 segundos restantes del Juego 4 de las Finales de la Conferencia Este). No creo que tenga nada que ver con nuestra relación. Eso es algo que realmente me molesta hasta cierto punto”.

Albert continuó, preguntando si Jordan emitió un ultimátum. ¿Jordan dijo que no jugaría si Thomas estuviera en el equipo de Barcelona? No, dijo Jordan.

Eso es lo que se ha disputado.

Jack McCallum, escritor de larga data de la NBA de Sports Illustrated, informó en su libro de 2012, "Dream Team", que Jordan le dijo al miembro del comité de selección (y al exgerente general de los Chicago Bulls que lo seleccionó) Rod Thorn: "No quiero jugar si Isiah Thomas está en el equipo”.

El miércoles, Thorn negó eso.

"Nunca hubo nada en mi conversación con él (Jordan) que tuviera que ver con Isiah Thomas, punto", dijo Thorn en Golic & Wingo de ESPN. "Él dijo: Lo haré "... El nombre de Isiah nunca apareció durante esa conversación”.

Jordan, en un documental de televisión de la NBA de 2012, dijo que recibió "insinuaciones fuertes" provenientes de "lugares más altos" que no querían a Thomas en el equipo.

"Esa fue una de las estipulaciones que me plantearon antes de que incluso me comprometiera a que Isiah no fuera parte del equipo", dijo.

Daly no era parte del comité de selección de los jugadores.

"Isiah mató sus propias oportunidades cuando llegaron los Juegos Olímpicos”, dijo Magic Johnson en "Cuando el juego era nuestro" (“When the Game was Ours), un libro que escribió con Jackie MacMullan y Larry Bird. "Nadie en el equipo quería jugar con él".

Significó mucho que la declaración viniera de Johnson, un amigo abiertamente cercano de Thomas en la década de 1980. A finales de 1991, Thomas y los Bad Boy Pistons habían enajenado a algunos en la NBA, incluido Jordan, después de una serie de eventos.

-La teoría de que Thomas conspiró una congelación de Jordan en el Juego de Estrellas de 1985.

-En las Finales de la Conferencia Este de 1987, la participación de Thomas después de que su compañero de equipo Dennis Rodman llamara a Bird "sobrevalorado" y que ganó tres MVP consecutivos "porque era blanco".

-El juego físico característico de los Pistons, especialmente contra los Bulls, y más notablemene sobre Jordan.

-La retirada en las finales del Este de 1991, cuatro meses antes de que se anunciaran los primeros 10 jugadores del Dream Team.

-Para Johnson, que Thomas cuestionó su sexualidad después de anunciar que era VIH positivo en noviembre de 1991.

También se puede argumentar que Thomas no merecía un lugar en ese momento, tal vez en comparación con John Stockton como el otro base después de Johnson. La última selección de Thomas para un equipo Todo-NBA (All-NBA), para un primer, segundo o tercer equipo, fue en 1987. Todos los miembros del Dream Team fueron miembros del primer o segundo equipo de la NBA en 1991 o 1992, salvo Christian Laettner, de Duke, y Bird.