$!RD, séptima entre los países que más ganan en la NBA

Como si se tratara de una carrera por coleccionar banderas de países, la NBA no baja la guardia en su internacionalización no solo mercadológica, sino también reclutando el talento, no importa dónde nazca.

La temporada que acaba de arrancar exhibe 107 jugadores “internacionales”, procedentes o representantes de 41 países.

Es el séptimo curso en fila que los planteles superan el centenar de extranjeros y esta vez representan el 23%. Si bien crece, todavía queda detrás de Grandes Ligas, que tuvo un 28% de sus jugadores en el último curso nacido fuera de la Unión Americana.

En la NHL (hockey) es otra historia. Allí los estadounidenses alcanzan el 26%, pero es un circuito dominado por los canadienses (43% de los jugadores), país que acoge a siete de los 31 equipos. El resto se reparte entre naciones donde predomina el clima frío como Suecia, Finlandia, Rusia, Chequia, Suiza, Eslovaquia, Dinamarca y Alemania.

Esta campaña hay US$3,853 millones comprometidos en salarios en la NBA y de ese pastel la República Dominicana da un mordisco destacable.

Un reporte HoopsHype, un sitio especializado en la liga, desglosa cómo se racionarán los salarios y los ingresos de Al Horford y Karl-Anthony Towns colocan al país como el séptimo en la lista de esos 41 países.

Estados Unidos, con el 77% de los jugadores, se llevará el 73% de los depósitos, un total de US$2,746 millones. Le siguen a distancia kilométrica Canadá (US$150 MM), Australia (US$77,8 MM), Francia (US$66,9 MM), Serbia (US$62,7 MM), Camerún (US$60,1 MM) y luego entra Dominicana con US$56,9 MM).

El grupo de los 10 es completado con Letonia (US$47,8 MM) y España (US$37 MM).

Towns devengará esta campaña US$29,4 millones con los Timberwolves de Minnesota, el lugar 28 entre los mejores sueldos, y Horford recibirá US$27,5 MM, con el Thunder de Oklahoma City, en el escalón 39.

Si bien Towns nació en New Jersey su ficha internacional es dominicana, país al que representó en categorías menores y a nivel absoluto, incluyendo el premundial de 2013.