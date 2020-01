$!Recuperan cuerpos en lugar del accidente de Kobe Bryant

Ca mbios y petición

El logo de la NBA es la silueta de Jerry West, a quien apodaban con ese nombre. Varios simpatizanes piden ahora, a dos días de sumuerte, que sea la imagen de Kobe, para lo cual ya más de dos millones de personas piden del cambio, reportó ayer Yahoo Sports.

Varios jugadores de la NBA han decidido cambiar los números de sus camisetas, renunciando al No. 8 y al No. 24, los que vistió Kobe durante su carrera. Uno de ellos es Spencer Dinwiddie, de los Nets de Brooklyn. Utilizará ahora el 26 en honor a la fecha de nacimiento de su hijo Elijah (20 de abril, 2018) y el suyo propio (6 de abril, 1993).

Después de la muerte de Kobe, el propietario de los Maverics de Dallas, Mark Cuban, anunció que el equipo retiraría el No. 24 en honor a Bryant.

En honor a la icónica figura también, Kyrie Irving, de los Nets de New Jersey, decidió no jugar el domingo contra los Knicks de Nueva York. El club declaró “razones personales” por la ausencia. Esa misma condición se le declaró a Chris Paul, en el partido del lunes de los Mavericks en Oklahoma, en el que Chris Paul, armador del Thunder, no se presentó. Ambos jugaron junto en el equipo olímpico de Estados Unidos, mientras Irving lo consideraba su mentor. Según reportes, cuando los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Warriors de Golden State en la final de 2016, Irving llamó por “Facetime” a Kobe.

Shaquille O’Neal sigue emotivo. “No estoy bien. No he comido. No he dormido. Estoy mirando todas las cintas (de juego). Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Tengo un hermano pequeño, pero realmente perdí a un hermano”, dijo en su red social “The Big Podcast.”

Jason Tatum y Julius Randle, ambos llamaron a Kobe su “héroe”. “Todo el mundo sabe lo que él significó para mí”, dijo Tatum en Yahoo Sports. Randle fue un poco más preciso: “Adoro el suelo sobre el que él caminó”, dijo Randle al New York Post. “Es como un hermano mayor para mí para mí. Fue todo porque crecí idolatrándolo”.

Algo más sobre Kobe, en un partido de pretemporada de los Lakers en Beijing en 2013, la arena vibró con los cantos de “¡Kobe! Kobe!”, pese a que el lesionado astro no estaba siquiera en la banca.

Desde Los Ángeles hasta Italia, China y el resto del mundo, Bryant era más que simplemente un basquetbolista. Era el embajador global del deporte. La legendaria figura fue rostro principal de la pasada Copa Mundial de Baloncesto, China 2019.