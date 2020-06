Renuncia comentarista de la NBA por responder a Cousins, "todas las vidas importan"

El veterano comentarista de televisión de los Kings de Sacramento Grant Napear renunció después de tuitiar “ALL LIVES MATTER” cuando el canastero DeMarcus Cousins le pidió su opinión sobre el movimiento de "Black Lives Matter".

Napear, de 60 años, también due despedido de la cadena KTHK Sports 1140 en Sacramento. Tenía un programa en radio AM junto a el exjugador de los Kings Doug Christie.

Bonneville International, la compañía matriz de la estación, dijo que los comentarios de Napear sobre el movimiento "no reflejan los valores de la Bonneville International Corporation. El tuit de Grant en estos momentos fue particularmente insensible".

Se ha realizado protestas en toda la nación desde que George Floyd, un afroestadounidense, murió el pasado 25 de mayo cuando un oficial de la Policía de Minneapolis presionó su rodilla en el cuello de Floyd mientras estaba esposado y diciendo que no podía respirar.

Cousins fe seleccionado en el sorteo por Sacramento y jugó para los Kings por seis temporadas completas antes de ser cambiado a Nueva Orleans en febrero de 2017.

Cousins, quien fue criticado por Napear en el pasado, tuitió al comentarista el pasado domingo:" ¿Qué piensas sobre el BLM?"

Napear respondió: “Hey!!!! Cómo estás? Pensé que te habías olvidado de mí. No he escuchado de ti en años. ALL LIVES MATTER...CADA UNA DE ELLAS!!!”

Cousins publicó que la respuesta de Napear era de esperarse. El exdelantero de los Kings Matt Barnes luego llamó a Napear un racista de armario.

Sobre las críticas hechas por otros en Twitter, Napear se disculpó por el comentario.

“He escuchado más en estos pasados días. Creo que lo sucedido en estos días cambiará al país para mejor"