Ricky a su padre Hugo Cabrera: "Estoy muy orgulloso de ti, papá"

Un sonriente Hugo Cabrera aparece fotografiado en su cuenta de Facebook y en cuya imagen se lee el mensaje: “Último tratamiento realizado”.

La legendaria figura del baloncesto recibió este miércoles la última etapa del proceso de quimioterapia por la que atraviesa, debido a un cáncer. Fueron 12. Su hijo Ricky Cabrera fue más que emotivo con su padre.

El exselección nacional de baloncesto y miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, anunció que la de este día fue su última.

Ahora viene otro proceso, y se trata de una intervención quirúrgica, la cual será determinada más adelante.

Su hijo, Ricky Cabrera, quien es entrenador de baloncesto en Estados Unidos, le envió las mejores vibras a su padre.

“El día finalmente ha llegado!!!”, escribió Ricky en su cuenta de Facebook. “Estoy muy orgulloso de ti, papá. Peleaste esta pelea por tu cuenta. Sé que hubo días en que quisiste renunciar, pero esa no es una mentalidad Cabrera”.

Y agrega: “Siempre me lo has inculcado y ver que no te rindas, me hizo sentir muy orgulloso. El siguiente paso es la cirugía, que tenemos al mejor cirujano del mundo. Seguiremos luchando. Te amo El Imenso❤️ # CabreraStrong”.

“Gracias, hijo, soy muy bendecido de tener una familia Cabrera Strong de mi lado”, le respondió su padre “... palabras muy amables ...”.