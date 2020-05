$!Ron Artest se vuelve a cambiar de nombre

Ron Artest es a partir de ahora Metta Ford-Artest. El que fuese jugador de la NBA entre 1999 y 2017 ha vuelto a cambiarse el nombre adoptando el apellido de su mujer, Maya Ford; tal y como anunció en ‘Inside the Green Room’ con Danny Green. “Mi nombre a partir de ahora es Metta Ford-Artest. De hecho, he tomado el último de mi esposa y le he sumado el mío”.

La primera vez que optó por cambiar su nombre fue en verano de 2011. Aquel año dejó atrás el nombre de Ron Artest para pasar a Metta World Peace. Esta fue su explicación en Los Angeles Times. “Cambié mi nombre porque me cansé de Ron Artest. Y cuando los aficionados se enfadan conmigo no pueden gritar: ‘Odio la paz mundial'”, recalcó.

Metta Ford-Artest no juega en la NBA desde la temporada 2016-17. Antes, en 2014, optó por cambiar la liga estadounidense por China. Según NBA Maniacs.