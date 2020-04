$!Russell Westbrook ignoró un autógrafo de Michael Jordan; ¿y la razón fue...?

No es solo ahora que es una reconocida figura. Desde niño, Russell Westbrook comenzó a dejar claro que iba a ser un personaje y le ocurrió con Michael Jordan durante un campamento. Siendo tan solo un niño, ya demostraba su interés por el baloncesto, ¿ignorando? a MJ.

En ese entonces el base de los Rockets de Houston tenía tan solo 10 años y asistía a un campamento de Jordan en Santa Bárbara, California. Al final del campamento, la legendaria figura de los Bulls estaba disponible para firmar autógrafo y tomarse fotos con los niños, pero Westbrook tenía su mente en otras cosas.

"Por lo general, al final del campamento, cada niño, cada equipo, podía traer algo para que Michael Jordan firmara, tenía que hacer cola y estar listo", dijo Westbrook en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, publica NBC Sports.

"Entonces, cuando mi equipo estaba listo, mis padres me dieron una pelota de baloncesto para firmar, no sé lo que estaba pensando”, dice, al tiempo que se sonríe. “Cuando llegó el momento de estar en medio de un juego, estaba jugando con otros niños. Mi entrenador me dijo: ‘Vamos, vamos, vamos. Perderás la oportunidad de hacerte una foto y un autógrafo con Michael Jordan’. Yo mismo dije: "Ahh, no te preocupes, estoy bien, no lo necesito en este momento".

De esa manera Westbrook se perdió la oportunidad de tener una foto con Jordan en especial por estar atento al juego de baloncesto en la cancha, en tanto Michael repartía autógrafos y se tomaba fotos. Ese año MJ ugaba lo que sería su última temporada con los Bulls, a quien también condujo al título."Así que no me hice una foto con Michael Jordan, no conseguí un autógrafo con Michael Jordan. Literalmente no me puse en la fila. Seguí jugando baloncesto, seguí jugando, seguí jugando. Luego, cuando el campamento terminó, cuando llegué a casa, mi mamá y mi papá dijeron: "¿Conseguiste la pelota firmada?" Y literalmente dije: “No, no lo hice. Estaba jugando un 21”.