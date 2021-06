Sadiel Rojas confía en la filosofía de Rodman para la selección

Uno de los elementos que deberá resolver la selección nacional de baloncesto es la estatura, especialmente la de la experiencia para un nivel como el torneo Preolímpico de Baloncesto, que se jugará del 29 de junio al 4 de julio en Belgrado, Serbia.

Sadiel Rojas parece tener una solución. El delantero es un admirador de la filosofía de Dennis Rodman. Lo seguía desde niño. Y eso que él vio de uno de los jugadores más grandiosos en la historia del baloncesto, lo quiere transmitir a sus compañeros.

“Cuando era niño siempre estaba mirando a Dennis Rodman: como él luchaba por los rebotes, ayudaba a su equipo, otra forma que no siempre se ve en las estadísticas”, dijo Rojas, admirador del exjugador de los Bulls de Chicago.

“En toda mi carrera de profesional yo hago igual, ayudo al equipo en cosas que tú no ves en las estadísticas, en la lucha de cada balón, en el rebote, en la defensa”, señala el jugador, luego del entrenamiento de la selección el miércoles.

“Cuando no tienes los más altos jugadores en tu equipo, necesita todo el mundo ayudar al compañero de al lado”, señala el jugador, quien juega en la liga ACB, de España.

Rojas necesitará mucho de eso, pues jugadores altos experimentados estarán ausentes en este grupo: Al Horford, Karl-Anthony Towns, Ángel Delgado, en tanto son dudas, Eloy Vargas y Juan Guerrero. Es posible que los últimos dos asistan. Eso dejará más responsabilidad en jugadores más jóvenes.

“Nosotros tenemos 15, 16 jugadores aquí, todos tienen ganas contra Serbia y Filipinas”, dijo Rojas. Esos son los rivales del equipo dominicano en el Preolímpico. Si cruzan chocarán con el primer o segundo equipo del Grupo B (Puerto Rico, Italia, Senegal).

“Vamos con el corazón, no pensar en nada, si la gente no puede ir, no pasa nada”, señala.