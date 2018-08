Sibilio sobre si formaría parte de la selección actual de España: “Por números diría que sí”

Cuando yo jugaba aquí en el país era de los más altos y por eso me ponían de 5. Fue Antonio Serra, entrenador en los primeros años en el Barcelona, que me recomendó cambiar de posición ya que me iba a quedar pequeño para jugar de pívot. Ahí comencé a practicar mi tiro exterior y con esa insistencia de mi entrenador y mi acomodo a la posición me fui alejando del aro.

Compañerismo, amistad, cariño, respeto eso es lo que representan esos títulos. Llegué a una gran familia y como se sabe en las familias pasa de todo; lágrimas, alegría, creo que más alegrías que lágrimas. Esas palabras representan a la perfección esos títulos, esa relación con mis compañeros y no sólo con ellos, todo el mundo en el club me trató desde el principio con cariño y respeto.

En cuanto a la final yo creo que no hubiese cambiado nada. Esa derrota me hizo más jugador, más hombre y el hecho de haber llevado una vida sin prácticamente fracasos, hizo que me doliera mucho en su momento. Después, con el tiempo, he sabido digerirlo y darme cuenta que en el 90% de los partidos del Barcelona fui pieza clave. Aquel año fue de mis mejores temporadas en el club de anotar 28 puntos contra el Madrid en el Palau (Pabellón del Barcelona), en la final de la Copa del Rey 28 y en la final de la Liga más de lo mismo... ¡Estaba jugando muy bien! No sé qué pasó en Ginebra (Sede de la Final), sencillamente me ofusqué, no tuve mi día.

El Jugoplastika Split de Dusko Ivanovic, que luego fue entrenador del Barcelona, les apeó en semifinales en 1989. Esa derrota junto con su relación Aíto García Reneses precipitaron su salida del equipo. ¿Cambiaría algo?

No cambiaría algo porque no le pediría perdón a Aíto. Mi salida del Barcelona era una cuestión de tiempo, quisieron buscar una justificación y Aíto encontró la justificación en la derrota, quiso pagar el pato conmigo. Alomejor no me callé pero eso ya forma parte del pasado. Ahora hubiera sido más cauto, más precavido, más diplomático.

A pesar de haber dirigido a las categorías inferiores de la Selección de su país. ¿Nunca se planteó dirigir en España?

No. Realmente cuando terminé de jugar en España, no quería entrenar. El gusanillo de entrenar me vino a través de mi hijo el cual me pidió que lo entrenara, porque él quería jugar. Pero es eso, yo no tenía intención de entrenar pero al venir me entraron las ganas, me ilusioné. Me gusta entrenar a jugadores entre 16 a 22 años, me gusta estar presente en el proceso de formación del jugador. me soportaban, era un mal necesario algo que nos iba bien a los dos. Cuando llegó el momento prescindieron de mí, quizás no en el mejor momento pero eso sucedió así.