$!Silver tiene en mente visitar China con el fin de enfriar el gigante socio asiático

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la liga no se está disculpando por el tuit eliminado del gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, que muestra apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, incluso después de que la estación televisiva ​​estatal de China cancelara planes para mostrar un par de juegos de pretemporada en ese país más tarde esta semana.

Silver, hablando el martes en una conferencia de prensa en Tokio antes de un partido de pretemporada entre los Rockets y el campeón de la NBA, Toronto Raptors, llegó a decir que él y la liga se “disculpan” de que tantos funcionarios y fanáticos chinos estuvieran molestos por el tuit de Morey y los comentarios que siguieron, pero insistieron en que Morey tiene derecho a la libertad de expresión.

“Daryl Morey, como gerente general de los Rockets de Houston, disfruta de ese derecho como uno de nuestros empleados”, dijo Silver. “Lo que también intenté sugerir es que entiendo que hay consecuencias de su libertad de expresión y que tendremos que vivir con esas consecuencias”.

Así lo publica un artículo en el sitio NBA.com, en el que colaboran Stephen Wade, Tim Reynolds, Yanan Wang, de AP y Yu Bing, investigador de la agencia en Beijing.

Entre esas consecuencias: CCTV dijo que no mostraría los juegos entre Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets, quienes jugarán el jueves en Shanghai y el sábado en Shenzhen. El baloncesto es muy popular en China y esos dos equipos, en gran parte debido a que LeBron James protagoniza a los Lakers y al cofundador del gigante chino de comercio electrónico Alibaba, Joe Tsai, ahora propietario de los Nets, casi seguramente habría sido un gran atractivo televisivo.

“Estamos muy insatisfechos y nos oponemos al reclamo de Adam Silver de apoyar el derecho a la libertad de expresión de Morey”, dijo CCTV en un comunicado. “Creemos que cualquier comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no está dentro del alcance de la libertad de expresión”.

La emisora ​​también está revisando toda su cooperación e intercambios relacionados con la NBA, dijo el comunicado publicado en la cuenta oficial de redes sociales de CCTV Sports.

La NBA no es la primera gran corporación en enfrentar las críticas de China sobre las diferencias políticas. Mercedes-Benz, Delta Air Lines, el operador hotelero Marriott, la marca de moda Zara y otros también se han encontrado en conflictos con China en los últimos años.

Silver irá a Shanghai el miércoles y dijo que espera reunirse con funcionarios y algunos de los socios comerciales de la liga en un esfuerzo por encontrar algún tipo de terreno común. Dijo que espera que los funcionarios y fanáticos chinos observen la totalidad del impacto de la relación de más de tres décadas entre la liga y su país, y los instó a ver su respuesta al tiempo que reconoce que hay diferencias políticas entre los países.

“Simpatizo con nuestros intereses aquí y con nuestros socios que están molestos”, dijo Silver. “No creo que sea inconsistente, por un lado, simpatizar con ellos y al mismo tiempo defender nuestros principios”.

Silver dijo que la NBA no esperaba que CCTV cancelara los planes para mostrar los juegos de los Lakers-Nets. “Pero si esas son las consecuencias de adherirnos a nuestros valores, sigo sintiendo que es muy, muy importante adherirnos a esos valores”, dijo Silver.

La brecha entre China y la NBA comenzó a fines de la semana pasada cuando Morey tuiteó una imagen ahora eliminada que decía: “Lucha por la libertad. Apoye a Hong Kong ”, en referencia a los meses de manifestaciones prodemocráticas en el territorio semiautónomo de China que se ha visto envuelto en una escalada de violencia entre los manifestantes y la policía.

Se hicieron esfuerzos rápidamente para desactivar el impacto; El propietario de los Rockets, Tilman Fertitta, dijo que Morey no habla por los Rockets, y Morey regresó a Twitter el lunes en un esfuerzo por aclarar su significado. Pero el daño estaba claramente hecho: al menos una compañía china de artículos deportivos dijo que ya no estaba cooperando con los Rockets, Tencent -socio de transmisión de la NBA, que tiene un contrato de US$1.5 mil millones con la liga durante las próximas cinco temporadas- dijo que no mostraría los juegos de los Rockets y un sitio web de noticias deportivas en China dijeron que ya no cubría al equipo.

Para complicar aún más el asunto, el jugador de baloncesto más conocido de China es el miembro del Salón de la Fama Yao Ming, quien pasó su carrera en la NBA con los Rockets. Yao es ahora el presidente de la Asociación China de Baloncesto (CBA en inglés), que ha dicho que está suspendiendo su relación con los Rockets como parte de la respuesta al tuit de Morey. El CBA también canceló los planes para que los afiliados de la G-League de Houston y Dallas jueguen los juegos de pretemporada en China a finales de este mes.

“Espero que juntos Yao Ming y yo podamos encontrar un arreglo conveniene”, dijo Silver. “Pero él está extremadamente caliente en este momento, y lo entiendo”.

El martes se canceló un evento ceremonial de NBA Cares para un centro educativo en Shanghai con los Nets, aunque los Nets participaron en otros eventos según lo programado. Los Lakers llegaban allí el martes. Silver dijo que NBA Cares aún honraría su misión más grande en torno a ese evento, que incluye el obsequio de nuevas computadoras.

“¿Cómo puede ser posible realizar intercambios y cooperación con China sin conocer la opinión pública de China?”, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang. “La cooperación de la NBA con China ha durado bastante tiempo