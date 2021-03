¡Te Amo Pops!: "Siempre será mi jugador favorito", afirma Rick Cabrera, hijo de Hugo Cabrera

“Perdí al hombre a quien admiré también toda mi vida. Siempre estuvo allí para sus hijos y nietos. No podría pedir nada mejor”, agregó.

Rick considera que las palabras no servirán de justicia sobre lo que significó Hugo en su vida y valora el que lo haya empujado a tener éxito en todo lo que hace y a soportar cualquier obstáculo que enfrentara.

“Todo lo que me importaba era hacerte sentir orgulloso y sé que logré ese objetivo. Nunca olvidaré nuestra última conversación y las grandes palabras que tú y yo apreciaremos por siempre. Papá, me duele porque no estás aquí, pero sé que ya no tienes dolor”, expresó.

“Durante el año pasado te vi mostrar la máxima medida de un hombre luchando hasta el final. Me alegro de haber tenido la oportunidad de agradecerle todo lo que ha hecho. Finalmente estás con la abuela. Sé que ella está sosteniendo tu rostro entre sus manos y besándote con entusiasmo”, dijo.