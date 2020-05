Thomas contraataca: "Chamberlain le dijo a Jordan que la NBA cambió las reglas para que él pudiera dominar"

Si el odio es un cáncer que corroe entonces Isiah Thomas y Michael Jordan tienen una coraza especial. Pasan ya tres décadas desde que empezara su enemistad y en vez de bajar de tono parece acercarse a las nubes.

Jordan dice que las diferencias se mantienen y el documental The Last Dance lo ha reavivado. Thomas no se muerde la lengua y esta semana ha demostrado que tiene municiones en el almacén.

"Con lo que Durant y LeBron están haciendo, si los pudieses poner en los los 80, con su talento, su capacidad atlética y su habilidad, ¿quién sería the GOAT? (siglas del más grande de todos los tiempos)", dijo a principio de semana.

El base de los Bad Boys no ha olvidado aún los encarnizados duelos que mantuvieron a finales de los 80 y principios de los 90 con los Bulls, a los que eliminaron dos veces en playoffs. Ni su pésima relación con Jordan, que no oculta en su documental que esa animadversión continúa: "Los odiaba y ese odio todavía lo llevo conmigo hoy día", asegura 'Air' que tenía una relacipon pésima con todos los jugadores de los Pistons, y especialmente con Isiah Thomas, al que vetó para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

"Creo que esta generación no está recibiendo suficiente crédito por lo que están haciendo. Porque los atletas que están en esta generación son muy superiores a los de mi generación. Jordan fue el mejor atleta que hemos visto, desde el punto de vista atlético, pero hay como 10 u 11 muchachos en la NBA en este momento con su atleticismo".

Thomas recogió el guante y lanzó un doble ataque a la figura del mítico '23' de los Bulls. Primero al afirmar sin rubor que "Jordan fue el mejor atleta, pero ahora en la NBA hay 10 como él". Y después recordando una anécdota ocurrida el día que el jugador de Chicago conoció a Wilt Chamberlain.

El ex base de los Pistons recuerda que en aquella ocasión, con el debate sobre el mejor de todos los tiempos de fondo, el gigante de Philadelphia zanjó la conversación con una afirmación contundente: "La diferencia entre tú y yo es que la liga tuvo que cambiar las reglas para que yo no pudiera dominar. Ellos cambiaron las reglas para que tú pudieras dominar".