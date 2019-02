$!Los tiradores del baloncesto dominicano perdieron la costumbre del trabajo extra

A la espera de James Maye y de Adris de León

El tema es tan llamativo para la Federación Dominicana de Baloncesto, que la entidad se ha reunido, para entre otros puntos, tocar ese. Es como si se tratara de un anuncio clasificado u oferta de empleo: “Se buscan tiradores para la selección nacional de baloncesto”. No es más de ahí. Es que no hay tiradores netos. Maíta Mercedes ya anunció que se trabaja en eso, pero además quiere adicionar algunos recursos humanos y por eso espera por James Maye. “Lo estoy esperando en su momento. Sabemos que da entrenamientos”, dijo Mercedes. “Tengo que aprovechar a James Maye”. Pero hay otro y es Adris de León. Así es, porque éste tiene “la movilidad con el balón, el pick and roll y el tiro”, una herramienta que pocos pequeños manejan en el baloncesto dominicano.