$!Tony Parker ve como un “desafío” adquirir a los Spurs de San Antonio

Luego de brillar en la NBA, el sueño de Tony Parker ahora es convertirse en propietario de un equipo, que bien puede ser Spurs de San Antonio, conjunto con el que también fue campeón.

Ese punto puede despertar interés en el actual propietario de los Spurs, Peter M. Holt.

Parker fue entrevistado por Yahoo Sports France, por el periodista Antoine Grynbaum.

El diálogo se dio así.

¿Su último sueño, que ASVEL se convierta en una franquicia de la NBA en una liga transatlántica y global?

TP: Tenemos que ver cómo evoluciona la Euroloeague. Los jefes de la Euroliga decidirán. Quiero llegar lo más alto posible, de manera que gane la Euroloeague con ASVEL.

Y convertirte en el dueño de una franquicia de la NBA ¿Sabes de quién estoy hablando?

TP: ¿Presidente de los Spurs? Sí, es un desafío. Los Clippers fueron adquiridos por 2 mil millones de dólares en 2014 (por el ex director ejecutivo de Microsoft Steve Balmer). ¿Cuánto me costó el ASVEL? No estoy hablando de eso” ahora.

El ASVEL (Association Sportive de Villeurbanne et Éveil Lyonnais) es un equipo, del cual es dueño Parker, que compite en la Liga Nacional de Baloncesto de Francia y en la Liga Europea de baloncesto.

Parker Jugó 17 temporadas para los San Antonio Spurs e hizo la postemporada cada año de su carrera antes de unirse a los Hornets en su última campaña en el que se perdió los playoffs. Fue seleccionado para el equipo All-Star seis veces y fue nombrado All-NBA del segundo equipo tres veces.