$!Towns jugará en la liga de “Call of Duty” y fanáticos se molestan

Según un artículo de ESPN, su primer juego fue Marvel vs. Capcom y ha jugado también en los campos de batalla de Player Unknown y en Call of Duty.

Towns es un reconocido jugador de Call of Duty. Tres años atrás, el 27 de junio de 2017, Towns le dijo a “The Undefeated”, que ningún jugador de la NBA podía vencerlo a él y a su compañero de los Wolves Andrew Wiggins. Para la ocasión, él asistió por segundo año consecutivo a la Electronic Entertainment Expo anual de Los Ángeles, conocida como E3, donde jugó Call of Duty: World War II meses antes del lanzamiento del juego que fue en noviembre de ese año.

Críticas contra Towns

Para la ocasión del próximo 26 de enero, hasta ahí todo bien con respecto a su historia de los video juegos.

Pero los fanáticos de los Wolves no están contento con su jugador central, que se ha perdido 15 partidos, sin incluir el de anoche contra los Pacers en Indiana. Además se afirma que tiene síntomas aparentes de gripe. El propio Towns confirmó en un tuit su participación en el Call of Duty League. “Hey @CODLeague – I’m coming for you!” (Hey CODLeague, voy por ti), escribió en su cuenta @KarlTowns el pasado 15 de enero.

De inmediato llegaron las respuestas. “You still play ball or nah?” (Todavía juegas baloncesto o no?), respondió @KingCeph27 ese mismo día.

“Leave the @Timberwolves” (Deja a los Timberwolves), le escribió Dewey Jr en su cuenta @GoatDewey.

“You should worry about making it to the playoffs first” (Deberías preocuparte sobre hacer los playoffs primero), le dijo Abeku Pearson en @KingKu97. También hubo muestras de respaldo como “Can’t wait!! See you there” (No puedo esperar. Te veo allá), señaló @ROKKR.

Towns ha sonado en algunos cambios, pero el que, según fuentes, más interés ha mostrado son los Warriors de Golden State.