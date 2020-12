$!Un genio tecnológico de 42 años y fanático de toda la vida es el nuevo dueño del Utah Jazz

Un niño que crece alentando al equipo de su ciudad, comienza una empresa de tecnología en la universidad, dos décadas después la vende por US$8 mil millones y luego una rara oportunidad de comprar ese equipo de la NBA que está disponible y lo ejecuta.

Es una historia real. Se llama Ryan Smith, un nativo de Utah de 42 años y nuevo propietario del Utah Jazz. Acaba de comprar al Jazz a la familia Miller, que había sido dueña del equipo desde 1985. Los dueños de la NBA aprobaron la venta el jueves y las partes completaron el cierre de las transacciones financieras el viernes.

"Adam (Silver, el comisionado de la NBA) me dijo directamente cuando lo llamamos", dijo Smith a USA TODAY Sports en una entrevista de Zoom. “Él dijo 'Ryan, eres lo suficientemente afortunado en la vida de ser parte de la NBA de alguna manera y eso es bastante increíble. Pero no hay mucha gente en el mundo que tenga la oportunidad de hacer esto con su equipo'. Realmente así es como me siento. Una cosa es formar parte de un equipo. Poder hacerse cargo de su equipo al que creció viendo y animando, no es normal".

La conexión personal que Smith tiene con el Jazz proviene de su infancia y de ver partidos de Jazz en la televisión con su abuelo, quien murió hace unos cuatro años.

“Fue muy instrumental en mi vida”, dijo Smith. “Le encantaba todo sobre John Stockton, Darrell Griffith, Karl Malone y Hot Rod (Hundley). Le encantaba todo lo relacionado con el Jazz. Ahí es donde me expuse por primera vez. Para mí, es bastante personal, solo ese viaje con él".

Smith fundó Qualtrics, una empresa líder en software de encuestas en línea, en 2002 con su padre, su hermano y un amigo. El gigante alemán SAP compró la compañía por US$8 mil millones en 2018 y planea sacar a bolsas a Qualtrics a través de una oferta pública inicial posiblemente a principios de 2021. Smith seguirá siendo el CEO de Qualtrics.

Smith también ha ayudado a convertir Utah en Silicon Slopes, una versión montañosa de Silicon Valley, aunque menos costosa. Hay una cancha de baloncesto de media cancha dentro de la sede de Qualtrics en Provo, y a Smith le gusta jugar todas las mañanas de 6 a 7 y luego llegar a casa para ayudar a sus hijos a prepararse para la escuela antes de que comience la jornada laboral.

“Le dije a los (propietarios) de la NBA que he estado en muchas negociaciones y he hecho muchos acuerdos bastante importantes, pero nunca he estado en una negociación en la que haya sido una negociación de tres partes en la que uno haya sido el comprador, uno ha sido el vendedor y el otro ha sido la comunidad”, dijo Smith.

Smith ha sido un poseedor de boletos de temporada y ha estado en la mayoría de los juegos en las últimas cinco campañas con asientos al lado de Greg Miller, el director ejecutivo del Jazz, hijo de Gail Miller, la presidenta de Larry H. Miller Group of Companies.

Los Miller compraron el 50% del Jazz en 1985 y la mitad restante en 1986. Construyeron una sólida franquicia de la NBA que compitió por campeonatos y apareció en los playoffs con regularidad. Desde 1984, el Jazz se ha perdido los playoffs solo ocho veces.

El Jazz es un pilar fundamental de la comunidad. Es difícil para algunos nuevos propietarios de la NBA entender una franquicia como un fideicomiso público, algo que "pertenece" a los fanáticos, incluso si no son propietarios. Smith lo comprende.

"Siento que los Miller en cada punto se han puesto atrás o han dejado que la comunidad tenga el asiento más grande en la sala", dijo Smith. "Este debería ser el ejemplo de cómo creo que se hace la transición de una franquicia deportiva de cualquier tipo en la verdaderamente una mayordomía. Lo han dicho durante años, lo que a menudo es teórico. Pero te diré que es real. Es práctico y no podría estar más emocionado de asumir el control de ellos y de una organización tan increíble".

Smith hurgó aquí y allá para comprar el Jazz anteriormente incluido en febrero. “Gail dijo: 'Hemos tenido esto en nuestra familia durante 35 años y lo vamos a mantener'. Esa ha sido la respuesta para todo el estado de Utah. Es casi como si ni siquiera preguntes", dijo Smith.

Smith buscó otras oportunidades, sobre todo los Minnesota Timberwolves. “Al final del día, mi esposa (Ashley) me recordó mientras iba por el camino, 'Ryan, ¿cuál es tu plan aquí?' Sabes que somos fanáticos del Jazz. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos con nuestros (cinco) hijos. Incluso en febrero, estaba en una encrucijada sobre si buscar otra oportunidad".

Pero después del golpe de la pandemia de COVID-19, las perspectivas cambiaron.

“Una cosa llevó a la otra este verano en el que estábamos buscando otra oportunidad de negocio”, explicó Smith. “Me había acercado a ellos para comprar un pequeño porcentaje del Jazz y ponerlo en (el trato). El pensamiento de Gail fue 'Si tuviéramos que vender un pequeño porcentaje, podríamos querer vender todo'. Le dije: '¿Qué te obligaría a hacer eso?' Ella dijo: 'Tendríamos que obtener una oferta y tendríamos que mostrárselo a nuestra junta. ”La realidad es que creo que el tiempo lo es todo. Conozco bien a los Miller. Hay mucha confianza entre nosotros ".