$!Una botella de vino de US$5 mil a la cuenta del dueño de los Warriors

La referencia de Green a su compañero de equipo Klay Thompson se produjo después de que Thompson vistiera una camiseta con el número 77 durante la práctica del sábado después de que Thompson dijera que se sentía desairado por no haber sido nombrado en el equipo del aniversario la semana pasada.

Entonces, ¿Thompson recibiría una invitación para beber una copa del caro vino? "La cosa es que Klay o Joe no hicieron el viaje", dijo Green.

"Así que no pueden tomar la botella. Así que Steph y yo lo disfrutaremos. (El presidente de operaciones de baloncesto de los Warriors) Bob (Myers) no vino, podría haber tomado un vaso. No vinieron. Así que yo y Steph disfrutará de una botella de DRC esta noche. Lo pagará Joe ".