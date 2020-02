$!Vanessa Bryant demanda compañía propietaria del helicóptero donde murió Kobe

La demanda también dice que el piloto iba a 180 millas por hora en la densa niebla en un fuerte declive. También afirma que el piloto no pudo monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, no pudo obtener los datos climáticos adecuados antes del vuelo, no pudo abortar el vuelo cuando sabía de la condición nublada, no pudo mantener el control del helicóptero y falló para evitar “obstáculos naturales” en la ruta de vuelo.

“El incumplimiento de su deber por negligencia de Island Express Helicopters y la negligencia causaron las lesiones y daños denunciados en este documento y el fallecido de los Demandantes, Kobe Bryant, fue asesinado como resultado directo de la conducta negligente de Zobayan por el cual el Demandado Island Express Helicopters es indirectamente responsable en todos los respetos ”, dijo la demanda.

La demanda de 27 cargos busca daños generales, daños económicos, daños punitivos y más.