Víctor Liz destaca que alcanzar la clasificación “no ha sido nada fácil”

Integridad y respeto

Liz destacó la unidad del conjunto durante todo este proceso y en especial el trabajo que hizo con los jugadores jóvenes.

“Gracias al respeto que ellos me tienen, se los tengo de igual manera”, señala Liz.

Pero lo de la integridad no se trata únicamente con los jóvenes, se extiende a los 25 jugadores a los que capitaneó Liz con el que totalizan 26 los representantes dominicanos que compitieron en las seis ventanas.

“Eso es lo que más hemos implementado en esta nueva selección, de que haya mucha unión, mucha química, que no se vea un héroe, sino que se vea una representación: República Dominicana”, dijo Liz. “Gracias a Dios ya logramos el objetivo, que era lo que queríamos”.

Liz dejó de lado el hecho de que no pudo jugar a tiempo completo en el partido contra Venezuela del jueves, debido a que tuvo que abandonar el encuentro por la comisión de una segunda falta calificada antideportiva. Anoche se comprometió a buscar la victoria contra Brasil, aunque fallaron en el intento.

“Son cosas que no las puedo dominar. Si estuvieran a mi alcance no me pasaran. Entiendo que ese juego ya pasó”, dijo Liz, quien deberá partir a Puerto Rico donde juega como refuerzo. “Me enfoqué en lo que era Brasil”, agregó. “Ese era nuestro objetivo. Dios no lo quiso así, pero dimos un buen partido, que fue lo importante”.