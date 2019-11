Video | Árbitro FIBA pide disculpas por agresión a fanático en el baloncesto de La Vega

El árbitro dominicano FIBA de baloncesto Reynaldo Mercedes pidió disculpas de manera pública a través de sus redes sociales por la agresión que él cometió contra un fanático del club La Matica en el Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

El hecho sucedió al finalizar el partido donde el conjunto perdió antes los Rebeldes del Enriquillo, en el Torneo de Baloncesto Superior de La Vega la noche de este miércoles. “Honestamente nos sentimos muy mal por lo ocurrido, esto nunca debió pasar, si bien es cierto que nosotros los árbitros hemos sido víctimas de agresiones en el torneo de La Vega constantemente en los últimos años”, dijo

Mercedes ha visto acción en dos Juegos Olímpicos y en cuatro mundiales de baloncesto. Con mas de 15 años como árbitro FIBA, es el dominicano con más partidos pitados.

“Al joven agredido, te pido perdón, mi madre desde el cielo jamás me perdonaría tal acción y sé que ella también te perdonará”, confesó arrepentido.

Añadió que esto no justifica que se tomen la justicia por sus por propias manos. “El baloncesto es mucho más importante y debemos preservarlo, acciones como las de anoche no ayudan en nada”, y aseguró que no es lo que trata de enseñar.

“Pido formalmente disculpas a la Fedombal, a su presidente Rafael Uribe, a la comisión técnica y su encargado Ramón Ceballos, personas a quienes respeto mucho y no se merecen esta bochornosa situación, disculpas al baloncesto de La Vega que ha recibido muchos embates y el de anoche, uno más que no le favorece a nuestra disciplina”, dijo.