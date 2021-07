Warriors y Knicks siguen interesados en adquirir a Chris Duarte

El diario IndyStar, de Indianápolis, reporta este viernes que mucho después de que concluyera el draft de la NBA el jueves, hubo intercambios entre los Pacers, Golden State Warriors y New York Knicks por el alero 6-6.

Sin embargo, los californianos no habrían tirado la toalla y siguen abierto a hacer negocio por el de Puerto Plata.

Un ejecutivo de Golden State negó que Duarte estuviera por delante de Moody en su tablero. Habían elegido a Jonathan Kuminga de la G-League Ignite con la séptima elección. También se negó que a los Warriors todavía les gustaría vender a Moody y otros activos a cambio de Duarte. Reciben vibraciones de Klay Thompson, dijo una fuente, haciéndose eco literalmente de una frase mencionada durante la transmisión en vivo de ESPN por un analista que habla sobre Duarte.

En respuesta a los informes de IndyStar a través de Twitter la madrugada del viernes sobre este asunto que involucra a Golden State, Duarte y Moody, el veterano Warriors Insider Monte Poole de NBC Bay Area retuiteó y respondió: “Es cierto”.

¿Qué significa todo esto?

Puede que no sea un gran consuelo para nadie en Indiana, pero si los Pacers se equivocan con respecto a Duarte, un dos que se proyecta que juegue y defienda al uno y al tres también, un montón de otros equipos con reputación creíble de redacción están, también. El Utah Jazz, informó IndyStar antes del draft, ofreció a Joe Ingles y su selección número 30 para la posición de Duarte. Su selección no es un alcance.

Se está poniendo demasiado énfasis en su edad (24) cuando las preguntas más importantes son si puede jugar y jugar de inmediato.

Duarte no solo es visto como un lanzador de tiros, capaz de ejecutar el pick-and-roll y crear también deslizarse detrás de las pantallas de bengalas para atrapar y disparar triples. Se le ve como un tirador duro que puede sacarlos de los atascos al final del reloj y tiene el valor para igualarlo.

Cada equipo que hace selecciones jura que el jugador que tienen fue el número uno en su tablero. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo dijo: “Bueno, él no fue nuestra primera opción, pero lo aceptaremos”?

“Los Warriors no van a tirar a su propio prospecto debajo del autobús ni a admitir que han intentado cortejar a los Pacers por Duarte después del draft, ni deberían hacerlo. No se les puede culpar por negar que Duarte era su hombre o que calcularon mal dónde lo llevarían. A los Warriors se les dijo directamente que probablemente no estaría disponible a las 14”, escribió J. Michael, del Indianapolis Star.

Aunque es grande como Myles Turner, Domantas Sabonis y Goga Bitadze, Jackson es más atlético que todos ellos. Es un rematador por encima del aro, lo que lo convierte en una amenaza en los saltos del pick-and-roll. Es un área donde los Pacers son ineficientes porque Sabonis no va a trepar por encima de nadie para atrapar un globo y Turner tiene dificultades para terminar a través del contacto. Bitadze está subdesarrollado en esta área.

Con 6-10, Jackson también puede ser un protector de aro, pero es un 4 natural. El único 4 útil entre los grandes veteranos de Indiana ha sido Turner, pero está más cómodo como un 5 y los Pacers se dan cuenta.

Los Pacers no esperaban volver a la primera ronda.

Su exploración, dijo una fuente de la liga, clasificó a Jackson como “súper alto” en defensa, mientras que el eficiente tiro de gol de campo de Duarte estaba igualmente fuera de las listas.

Han tratado de cubrir ambos extremos de la cancha con esta estrategia de draft.

Duarte es el primer y más grande paso. Se espera que pague dividendos inmediatos. Y las ofertas para sacarlo de las manos de los Pacers probablemente no se detendrán todavía.