$!Zion Williamson es operado de rodilla y se perderá entre 6-8 semanas

El equipo New Orleans Pelicans anunció la tarde del lunes que el novato Zion Williamson se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha para reparar un desgarro de menisco y esperan que Williamson se pierda de 6 a 8 semanas.

New Orleans anunció por primera vez la lesión el jueves pasado cuando Williamson no viajó a la ciudad de New York para el último partido de pretemporada de los Pelicans contra los Knicks.

El entrenador de los Pelicans, Alvin Gentry, dijo el viernes pasado que Williamson se lesionó la rodilla el 13 de octubre contra los San Antonio Spurs. Williamson terminó ese juego con 22 puntos y 10 rebotes, su único doble-doble de la pretemporada.

En cuatro juegos de pretemporada, Williamson promedió 23.3 puntos y 6.5 rebotes mientras disparaba 71.4% desde el piso.

Williamson, quien gritó “Let’s Dance” al final de su entrevista posterior al draft donde fue la elección número 1, fue parte de un verano que trajo nueva vida a la franquicia de los Pelicans en general.

Su debut en la liga de verano se vendió totalmente en Las Vegas a pesar de que solo jugó ocho minutos debido a un hematoma en la rodilla izquierda. Williamson de 6 pies 7 pulgadas (2.01 metros) y 284 libras sufrió un leve esguince de rodilla derecha durante su única temporada en Duke. Esa lesión ocurrió cuando su zapatilla de juego cedió al inicio de un partido contra Carolina del Norte. Se perdió tres semanas con la lesión antes de regresar en el torneo ACC.

Cuando los Pelicans abran la temporada el martes por la noche en Toronto, el alero Brandon Ingram se deslizará al punto de partida desocupado por Williamson con el veterano guardia JJ Redick uniéndose a Lonzo Ball y Jrue Holiday en la pista trasera. Está previsto que Derrick Favors, que se perdió el juego de pretemporada final, comience como centro.

A pesar de la pérdida de Williamson, Redick dijo a los periodistas el domingo por la tarde que no ha disminuido las expectativas de la temporada.

“Todavía es el comienzo de la temporada. Todavía podemos jugar partidos reales. Competimos”, dijo Redick. “Tenemos un equipo profundo. Lo mantendremos lo mejor que podamos sin él. Obviamente lo necesitamos de regreso y esperamos que se tome su tiempo y se recupere por completo”.