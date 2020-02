Zion Williamson luce con 31 puntos; Pelicans arrollan a Blazers

“Esperaba causar un impacto, pero no hacer algo así”, reconoció Williamson con su habitual sonrisa y carácter afable. “Simplemente buscaba entrar, adaptarme, no echar las cosas a perder, pero mis compañeros y entrenadores me impulsan siempre.

“No me fijo altas expectativas, sino que creo que hay que encontrar la línea que divide la realidad de los sueños”, agregó. “Si mis compañeros me encuentran, bien. Si no, sólo voy a hacer otra jugada, atrapar el rebote y jugar a la defensiva”.

Williamson fue simplemente demasiado fuerte y rápido. Combinó dribles en los que giró con ataques repentinos en la línea de fondo, además de mostrar su arsenal acostumbrado de clavadas en rompimientos rápidos y tenaces saltos para encestar luego de que alguien había errado un disparo.

Seis de sus nueve rebotes fueron ofensivos.