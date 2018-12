$!Banco BHD León y Vladimir Guerrero llevan útiles escolares a escuelas de Nizao

El expelotero de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, llevó alegría este viernes a dos escuelas de la comunidad de Nizao, donde donó más de mil mochilas con útiles escolares, como parte de la iniciativa Plan de Ayuda Escolar que quiere implementar por el país.

A la iniciativa de Vladimir se unió el Banco BHD León, en una mañana donde no solo se entregó las mochilas, también libretas con la cara de Vladimir y su hijo Guerrero JR.,, además de impartir charlas-taller de valores, donde dicho banco tuvo una marcada participación.

Las donaciones fueron entregadas a las escuelas Cruz María Marte y Aliro Paulino, indicó Virgilio Rojo, director de comunicaciones de Vladimir.

En ambos planteles escolares, Vladimir llevó sonrisas, brindis. Se hizo fotos con cientos de niños y jóvenes, además de autografiar indumentarias.

“Todos no podemos ser peloteros, por lo tanto la juventud debe tener los estudios a la par del béisbol. Cuando era un niño no tuve este privilegio de recibir algún donativo, por lo que hoy traigo a quienes no tienen”, dijo Vladimir, ante los niños que no se cansaron de pedir autógrafos y vociferar su nombre, además de hacerle preguntas y este responderles.

Vladimir inició el proyecto junto a Rojo y el BHD León, donde esperan no solo seguir donando útiles escolares, también quieren llevar becas de estudios a los más necesitados, además de campamentos recreativos, todo en pro de la educación.

Las actividades de donaciones del inmortal de Cooperstown se enmarcan dentro del programa de responsabilidad social del expelotero de Grandes Ligas.