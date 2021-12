El dirigente puertorriqueño Lino Rivera, quien guió a los Toros del Este a una corona del país y a otra de la Serie del Caribe hace tres años, no regresará con el equipo al finalizar la campaña 2021-22.

El propio Rivera confirmó la situación, un día antes de que terminara oficialmente la campaña regular y luego de la eliminación de los romanenses por primera vez en cuatro campañas.

“No estaré de vuelta con el equipo. Son cosas que se dan, pero solo puedo agradecer al equipo y a La Romana por el trato que he recibido”, dijo Rivera.

Los Toros llegaron a la última jornada de la temporada regular con una marca de 15-24, a cinco juegos de la cuarta posición del torneo y en el sótano.

.211 promedio colectivo Los Toros fueron el peor equipo de Lidom en materia ofensiva en la temporada regular.

Los problemas defensivos afectaron seriamente al equipo, que con 145 errores lideraron el campeonato, al tiempo de registrar el peor promedio de bateo de toda la liga, con un pírrico .211 colectivo.

Pero más allá de la poca producción, parece que hubo problemas de comunicación entre la gerencia y la dirigencia.

“La comunicación no fluyó como en el primer año”, agregó Rivera al hablar sobre sus interacciones con el gerente general Raymond Abreu.

De acuerdo a fuentes cercanas a los Toros, el estadounidense Andy Barkett, exdirigente de las Águilas Cibaeñas, es el principal candidato para asumir la posición.

Pero Rivera dice que ya ha recibido llamadas de equipos interesados en sus servicios.

“Soy fanático de Lidom. Me voy a quedar aquí hasta después de Año nuevo para ver las cosas desde otro ángulo y, sí, ya he recibido llamadas (de otros equipos) después que se supo que no regreso a los Toros”, añadió.