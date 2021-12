Cuando los Tigres del Licey despidieron a su dirigente Tony Díaz y al gerente general Carlos José Lugo, tras apenas 12 partidos en la temporada regular, parecía como si la organización capitaleña se encaminaba a una verdadera debacle.

Pero al nombrar a José Offerman como dirigente y a Audo Vicente en el cargo gerencial, los resultados fueron muy diferentes y al concluir la temporada regular, el Licey avanzó al Todos contra Todos con el tercer mejor récord, pero quedándose a solo dos juegos de la primera posición.

“El ánimo en el clubhouse fue el cambio principal”, dijo el dirigente Offerman, al hablar sobre las principales transformaciones de la novena.

El Licey tenía una marca de 4-8 y se encontraba en el sótano del torneo dedicado a Kalil Haché, in memoriam, al momento de poner de cabezas al equipo.

En los últimos 28 partidos del campeonato, jugaron para .607, con una muy positiva marca de 17-11.

Los números fríos indican claramente cuál fue el fuerte del Licey: su pitcheo.

Los Tigres lideraron la temporada regular, con una efectividad colectiva de 2.53 y sus 345 ponches representaron el mayor total de la liga.

El factor César Valdez, sin lugar a dudas, fue el más importante de la rotación abridora.

César Valdez tuvo récord de 5-1 y 1.58 de efectividad esta temporada. (Diario Libre/Félix León)

En ocho aperturas tuvo marca de 5-1 y 1.58 de efectividad, terminando como líder en ponches del campeonato, con 46.

Pero Valdez no estuvo solo en la rotación abridora de los azules.

Ervin Santana fue una pieza importante, poniendo marca de 2-1 y 3.86 de efectividad, con 26 ponches en sus cinco aperturas de la temporada regular.

Brandon Lawson y Austin Bibens-Dirkx también se destacaron al llegar para la recta final, como igualmente lo hizo Ryan Rolison en su momento.

Pero uno que volvió a sobresalir fue el cerrador Jairo Asencio.

Asencio lideró la liga, con 14 rescates, además de 19 ponches en 21.1 entradas lanzadas y una efectividad de 1.27, teniendo solo una oportunidad de salvamento fallida en toda la temporada.

La ofensiva

Este es el punto flojo del Licey, que terminó como el segundo peor promedio colectivo de la liga (.225) y el peor porcentaje de embasarse del campeonato (.297).

Pero con la llegada tardía de Nomar Mazara, las cosas mejoraron considerablemente.

En siete partidos, Mazara puso una línea porcentual de (.318/.400/.636), además de dos cuadrangulares y siete remolcadas.

Nomar Mazara pegó dos jonrones en siete juegos de la temporada regular (Fuente externa)

También se integró para el último día de la campaña regular Ramón Laureano y Yermín Mercedes mostró señales de comenzar a calentarse en la última semana de acción.

Con el capitán Emilio Bonifacio haciendo de las suyas como se le conoce, el Licey podría presentar mejoría considerable en el Todos contra Todos.

Después de verse muy abajo, el Licey se levantó y ahora se prepara para lo que viene.

De su casa a la cueva

Después de haber fungido como comentarista el año pasado, José Offerman no iba a trabajar con el Licey en el 2021-22 hasta que fue llamado para reemplazar a Tony Díaz en el cargo de dirigente. Ahora, Offerman quiere volver. “Todavía no lo hemos hablado, pero me gustaría estar de vuelta el año que viene”, dijo.