El sindicato de peloteros ha encontrado municiones en su guerra con Grandes Ligas con el informe de The Associated Press sobre el declive las inversiones de los equipos en las nóminas. Que las nóminas hayan bajado un 4% en 2021 con relación a 2019 (US$ 167,6 millones menos) es solo la punta del Iceberg.

Hay que irse a 2015, cuando se pagaron US$3,895,420,333, para encontrar una inversión menor en plantillas con relación a los US$4,050,986,036 de 2021, un tramo en el que el negocio de la MLB no paró de crecer, con excepción a 2020 a causa de la pandemia.

Uno de los principales argumentos de los peloteros para llegar hasta este paro laboral desde el dos de diciembre sin fecha de resolverse es el alto número de equipos que no hacen el esfuerzo económico suficiente para competir: en 2021 hubo 19 conjuntos que pagaron menos dinero que en 2019.

La lista fue encabezada por los Indios, con un tijerazo del 57%, seguido de los Piratas (-36%), Marineros (-33%), Cachorros (31%), Orioles (-29%), Tigres (-27%), Rangers (-23%), Rockies (-21%), Marlins (-20%) y Cerveceros (-20%). Cleveland pagó US$53 millones menos en 2021 con relación a 2019.

Solo 11 clubes subieron la inversión, con los Padres a la cabeza (+77%) y tras ellos llegaron White Sox (+46%), Mets (+36%), Dodgers (+28%) y Blue Jays (+27%). San Diego aumentó en US$80 MM su plantilla.

En Pittsburgh solo se destinó US$50,3 millones en nómina el curso pasado, cinco veces menos que los Dodgers (US$262,1 MM). De hecho, la novena angelina pagó de impuesto de lujo (el castigo por exceder el tope salarial que en 2021 fue de US$210 MM) un total de US$32,6 MM.

US$167 Millones Fue la reducción en las nóminas de Grandes Ligas en 2021 con relación al 2019.

Una de las propuestas sobre la mesa (de los dueños) para alcanzar un nuevo acuerdo es establecer un mínimo de US$100 millones en nómina de jugadores. Hubo 10 equipos que en 2021 no llegaron a ese umbral, incluyendo los Rays, que solo destinaron US$76,8 MM y ganaron la División Este de la Liga Americana.

Las nóminas subieron consistentemente de 3.000 millones de dólares en 2011 a 4.070 en 2016. Llegaron a su máximo nivel en 2017, antes de retroceder ligeramente a 4.200 millones en 2018 y 19.

Debido a que la pandemia abrevió la campaña de 2020, los salarios se pagaron a una proporción de 60/162. Ello redujo las nóminas a 1.750 millones de dólares.

Desde 2015, los Dodgers han pagado $ 149,589,945 en multas por impuestos al lujo, o el 27.1% del total que se remonta a 2003.

Los nueve equipos que han excedido el impuesto de lujo desde 2003 han pagado un total de US$553 millones, Los Yanquis encabezan la lista con US$340,7 MM.

La MLB ha propuesto bajar el impuesto de lujo a US$180 millones, una propuesta que rechazan los jugadores debido que entienden sería un incentivo para no invertir. Ese pulseo promete llevarse a la mesa en enero cuando las partes retomen el diálogo, contra el reloj.