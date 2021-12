Pelotero Framber Valdez le cumple promesa a amigo y construye iglesia evangélica

Mucho antes de que Framber Valdez comenzara a concentrarse en desarrollar la fuerza del brazo y un arsenal de lanzamientos, estaba obsesionado con construir. Su madre vendía empanadas y jugos en su cafetería y su padre tenía un negocio de construcción en el pueblo de Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal, y el joven Framber desarrolló una fascinación por las casas y todo el trabajo y la previsión que requirió crearlas desde cero.

También abrazó su fe cristiana y, a los 14 años, comenzó a asistir a una iglesia local donde el lema era "Camino al Cielo". La iglesia estaba hecha de madera, con partituras rotas, sillas rotas y un piso de tierra que estaba enmohecido por los daños causados por el agua. En medio de la miseria, le prometió a su amigo y mentor, el pastor Antonio, que algún día llegaría a las ligas mayores y retribuiría a la comunidad de manera tangible.

"Siempre le había pedido a Dios que continuara ayudándome y bendiciéndome, y a cambio construiría una iglesia en Guayacanes para el pastor Antonio", dijo Valdez en una entrevista en español con el sitio del sindicato de peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA en inglés). “En este momento, estoy cumpliendo este objetivo. Estoy muy concentrado en dos cosas: mi carrera y la construcción de esta iglesia".

Valdez, de 28 años, está prosperando profesionalmente como miembro de la rotación inicial de los Astros de Houston. Estableció máximos de su carrera en 2021 con un récord de 11-6, una efectividad de 3.14, 22 aperturas, 134 2/3 entradas y 125 ponches, y abrió dos juegos contra Atlanta en la Serie Mundial. Aunque no pudo llegar a la tercera entrada en ninguna de las salidas, archivó la experiencia como una oportunidad futura de crecimiento.

Framber Valdez supervisa los trabajos de construcción de la iglesia que ha pagado. (MLBPA)



Pero lo primero es lo primero. Día tras día en esta temporada baja, Valdez se dirige al sitio de la iglesia y supervisa el bullicio de la actividad como capataz de construcción residente. Con el aporte y el consejo de su padre, está construyendo una estructura de 1,500 pies con espacio para unos 50 feligreses.

"No me emociono porque la comunidad me elogie", dijo. “Me emociono porque soy yo quien está haciendo esto. Estoy logrando cumplir un sueño que muy pocas personas tienen la oportunidad de realizar".

Valdez concibió los planos y está inmerso en cada detalle, desde las columnas hasta las puertas y las ventanas, con el objetivo de completar la iglesia antes del Año Nuevo. Cuando se hayan girado los tornillos finales y se haya martillado el último clavo perdido, habrá gastado alrededor de 2 millones de pesos dominicanos de su propio dinero en el proyecto.

Las raíces de Valdez están profundamente arraigadas en una comunidad rica en tradiciones para el béisbol. Francisco Liriano, Iván Nova, Franmil Reyes, Juan Uribe y José Uribe se encuentran entre los otros jugadores de Grandes Ligas que crecieron en la misma zona de la provincia de San Cristóbal. Pero Valdez apenas pensó en las Grandes Ligas cuando era joven, hasta que vio algunos juegos en la televisión y de repente se dio cuenta de que su compatriota Pedro Martínez era un modelo a seguir que valía la pena emular.

“Yo era uno de esos niños que ves en las calles descalzo dando saltos, buscando gallinas, tirando piedras y rompiendo cosas”, dijo Valdez. “Solo explorando. No tuve tiempo, ni siquiera pensé en ver la televisión. Mi mamá veía sus telenovelas y mi papá veía la televisión a veces, pero yo no. Siempre estaba en los parques y jugaba a la pelota de manera informal".

Si bien la mayoría de los jugadores dominicanos firman sus primeros contratos profesionales cuando eran adolescentes, Valdez tuvo un comienzo tardío debido a problemas de salud y la indiferencia de los cazatalentos. Tenía 21 años cuando los Astros lo vieron en un entrenamiento en Guayacanes y lo contrataron por un bono de US$10,000.

Valdez se basa en una bola rápida que se hunde, una curva superior de los 70 y el cambio ocasional desde el lado izquierdo. Los aficionados a las trivia obtuvieron información adicional sobre su ingenio en un perfil de 2019 en The Athletic, que reveló que es ambidiestro y capaz de lanzar aproximadamente 85 mph con la mano derecha.

Ahora que Valdez está tomando notas sobre la competencia, se ha inclinado hacia Marcus Stroman de los Cachorros como su jugador favorito de las Grandes Ligas debido a la energía y la confianza de Stroman en el montículo. En la casa club de Houston, Valdez escucha salsa y merengue en sus auriculares y baila con sus compañeros de equipo para mantenerlos comprometidos. Los más atentos entre ellos pueden ver cuánto se preocupa por los detalles.

"Su rutina de ejercicios entre aperturas rivaliza con cualquier otra persona que haya visto o con quien haya jugado", dijo el receptor de los Astros Jason Castro. "Al ser un lanzador nuevo y estar expuesto a que se estirará hasta el final del año calendario, su preparación le permitió mantenerse fuerte todo el año".

A pesar de todo el consuelo que su proyecto característico traerá al rebaño del pastor Antonio, Valdez ve a la iglesia como otra lección de vida que puede compartir con sus tres hijos, Nicolás, de 8 años; Franmy, 2; y Frayker, 1. Dentro de años, la iglesia de Guayacanes será un monumento vivo al altruismo de su padre.