Van Meter contra el Licey y Maya frente a los Gigantes, Águilas definen rotación

El estadounidense Joe Van Meter abrirá este viernes por las Águilas ante el Licey en la reanudación del round robin este viernes cuando la novena cibaeña visite el estadio Quisqueya para medirse a los Tigres del Licey.

El manager Félix Fermín informó a través de un despacho de prensa del equipo que ha dejado abierto un compás de espera para Carlos “Tsunami” Martínez, quien está afectado de la gripe.

Será la tercera apertura de Van Meter en el todos contra todos, donde ha salido sin decisión en las dos anteriores, con una labor de 8.1 de entradas, donde ha permitido tres carreras limpias, ha sido tocado con 10 hits, cuatro bases por bolas, tres ponches y efectividad de 3.24.



Para el sábado, cuando las Águilas siguen en la ruta y visiten a los Gigantes en el Julián Javier, subirá al montículo el cubano Yunesky Maya.



El "Guerrero" tiene dos salidas en las cuales en 10.1 de entradas no ha permitido carreras, con tres transferencias y cinco ponches.



Aunque Maya tiene su efectividad en 0.00 no ha podido ganar, ya que la ofensiva no ha respaldado su formidable actuación.



Para el domingo Fermín utilizará el mexicano Francisco Ríos cuando enfrente a sus archirrivales de los Tigres del Licey en el Estadio Cibao.



Ríos es de las últimas adquisiciones del equipo, con una entrada lanzada en relevo, donde no permitió carreras contra los azules.



Ríos tiene ocho temporadas de experiencia en la pelota mexicana, además de haber lanzado un año con los Leones de Caracas en la campaña 2018/2019 de la pelota venezolana.



Fermín dijo que espera el estado de salud de Carlos Martínez quien tiene varios días atrapado por la gripe que azota el país.



De estar en condiciones Martínez podría ser el abridor del lunes, cuando las Águilas reciben en su nido a los Gigantes.