Camacho está satisfecho con los trabajos a tiempo en el Estadio Quisqueya para la Serie del Caribe

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, dijo este viernes sentirse con el progreso de la remodelación del Estadio Quisqueya Juan Marichal, sede de la Serie del Caribe 2022, en la que participarán equipos campeones de seis ligas del área.

Camacho encabezó este viernes un recorrido por la emblemática instalación acompañado del responsable de la remodelación, Garibaldi Bautista. La iluminación, el punto vertebral de la remodelación, está en camino de solución completa para el próximo 20 de enero.

“Estamos a tiempo, estoy satisfecho con los trabajos y en República Dominicana tendremos una Serie del Caribe especial”, dijo Camacho durante la inspección.

El Quisqueya está siendo remodelado en varios puntos de su estructura, lo que incluye algunas zonas de su área externa, pero básicamente el sistema de iluminación, con el que se espera obtener la certificación de Major League Baseball, una garantía que ofrece la compañía que suple las torres con las luces led.

“Me voy muy contento”, dijo Camacho. “He visto todo en lo que nos involucramos para remozar el Estadio Quisqueya y me doy cuenta de que estamos a tiempo, que vamos a entregar los trabajos como habíamos conversado para ser disfrutados en la Serie del Caribe”, agregó.

República Dominicana acogerá el evento, a celebrarse del 28 de enero al tres de febrero venideros. El primer partido del equipo dominicano será contra México.

Camacho dijo que observó algunos detalles en los que se acordó con Bautista para ser corregidos, “pero en todas las obras del mundo siempre aparecen detalles, eso pueden estar seguros que los vamos a corregir y que disfrutaremos de una gran Serie del Caribe en la República Dominicana”.

El punto fundamental de la obra, las luces, tampoco preocupan al ministro de Deportes y Recreación.

“Mi preocupación eran las torres y acabamos de ver que hay torres de esas que ya están armadas y me dicen que el martes (próximo) empezamos a subir las torres”, dijo el funcionario.

Para la remodelación de la obra se invirtieron, dijo Camacho, “una primera partida de 87 millones y luego otra de 42 millones de pesos, que incluye las torres y todos los trabajos que se están haciendo aquí. No hay secretos, por qué tenemos que tener secretos”, expresó.

El ingeniero Bautista

El profesional de la ingeniería estableció que el aspecto principal es cumplir con la remodelación, en la ruta crítica de la instalación de las torres, del sistema de iluminación.

“Vamos bien, ayer (el jueves) logramos hacer el vaciado de las zapatas de las torres que era un punto importante para poder lograr conseguir la planificación que hemos llevado hasta ahora”, explica con el fin de que “el próximo martes (11 de enero) estemos con los equipos pesados, las grúas, izando las cuatro torres en ese proceso y entendemos que en la próxima semana iniciaremos etapas de prueba”.

Para el martes próximo se espera tener encendidas dos torres detrás del plato (home plate) del Quisqueya “y en el transcurso de la semana que viene, Dios mediante, podremos instalar y encender las luces detrás de los jardines”, explicó Bautista.