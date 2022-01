Cuando David Ortiz jugó la temporada del 2015, decidió que la del 2016 sería su última en las mayores, con los Medias Rojas de Boston, sin importar lo que hiciera en el terreno.

Ortiz se fue por la puerta grande, luego de batear para .315, liderar la Liga Americana en dobles, con 48, sacó la bola del parque 38 veces y también lideró en empujadas (127), slugging (.620) y OPS (1.021).

“El béisbol ha sido tan increíble conmigo que no puedo faltarle el respeto al juego por dinero”, dijo Ortiz recientemente a MLB.com.

“Pude haber firmado y dicho, ‘Bueno, voy a jugar otra temporada’ y, después, ¿qué sigue? ¿Qué sucede si no juego y la lesión no me permite estar en el terreno? Uno no se pone más joven. El motivo por el que quise retirarme por la puerta grande fue porque me estaba poniendo viejo. Estos otros jugadores podían ser mis hijos. Eso es algo que me preocupaba”.

Hoy, cinco años después de su retiro, Ortiz agregará su nombre a otro nivel de grandeza.

En dos semanas se hará el anuncio oficial de los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown.

170 votos extra necesita David Ortiz para lograr el porcentaje de entrar a Cooperstown

Cuando se conocen 148 boletas de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los EstadosUnidos, el 37.8 por ciento de los votos emitidos, Ortiz aparece en 124 papeletas, para un 83.8 por ciento.

De acuerdo a los estimados de Ryan Thibodaux, Ortiz necesita aparecer en el 69.7 por ciento de los votos que faltan por conocerse para lograr su ingreso a Cooperstown.

Con sus 541 cuadrangulares, tres anillos de campeón y premios al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el 2004, y de la Serie Mundial del 2013, parece que el curriculum de Ortiz, uno de los peloteros más populares de su generación, convenció a la prensa estadounidense de que su candidatura no tenía objeciones.

Junto a Ortiz, parece que están cerca de confirmar su ingreso a Cooperstown el toletero y siete veces Jugador Más Valioso Barry Bonds, quien aparece en el 80.4 por ciento de los votos.

También Roger Clemens, ganador de siete premios Cy Young, quien ha acumulado un 79.1 por ciento.

Ortiz se encuentra en su primer año en la boleta, mientras que Bonds y Clemens están en su décimo y último año, castigados estos dos por sospecha de uso de esteroides.