Prospectos dominicanos captarán mayores bonos desde el sábado

Mientras en Nueva York dueños y jugadores ya dan señales de ceder para romper el hielo que tiene frisada las operaciones en Grandes Ligas, en la República Dominicana el próximo sábado será fecha de celebración, de muchas fotos y de rubricar contratos que cambiarán la vida de cientos de familias.

La MLB abrirá este día 15 el proceso de firmas 2022, que se extenderá hasta el 15 de diciembre, y los dominicanos están proyectados a volver a llevarse el mayor pedazo de un pastel de US$166,2 millones que están autorizados invertir los equipos.

De los 50 prospectos que MLB Pipeline, la plataforma de Las Mayores enfocada en el talento aficionado y de ligas menores, identifica como los de más cotizados para esta promoción hay 24 que son dominicanos.

El número uno en toda la lista es el petromacorisano Roderick Arias, un torpedero que alcanza los 55 puntos en la escala 80-20 y que dispara su valor por su alta capacidad para hacer contacto (60) a ambas manos. El jugador de 6’1 pies y 180 libras es manejado por Daniel Paulino y el ex scouts Luis Schecker que firmaría con los Yankees por el que promete ser el bono más alto.

Otros quisqueyanos que destacan en el ranking son Anthony Gutiérrez (OF), Samuel Muñoz (OF), Tony Blanco (SS e hijo del ex jugador de igual nombre), Yordany de los Santos (SS), Jonathan Mejía (SS), Simón Juan (OF), Alexis Hernández (SS), Freili Encarnación (SS) y Jhonny Severino (SS) y Yasser Mercedes, un guardabosque criollo nacido en Puerto Rico.

Hay 15 venezolanos en la lista, seis cubanos, dos colombianos, dos panameños, un mexicano y un bahamense. Los torpederos lideran el grupo con 24, les siguen los jardineros con 17, hay seis receptores (todos venezolanos) y solo dos lanzadores.

Baseball America adelanta que los Cachorros, Medias Rojas, Marineros y Medias Blancas serán de los equipos más agresivos emitiendo bonos de siete dígitos. En la mayoría de casos será el acuerdo oficial de pactos que se han cerrado hasta con tres años de anticipación entre los equipos y agentes, una de las prácticas que la MLB aspira terminar si el sindicato le aprueba implementar un sorteo.

La liga autorizó a los 30 equipos a invertir US$167,305,000 en el fichaje de nuevos jugadores, repartidos en tres grupos.

Dbacks, Orioles, Guardianes, Rockies, Reales, Piratas y Cardenales tienen un presupuesto base de US$6,262,600; Rojos, Tigres, Marlins, Cerveceros, Mellizos y Rays tendrán hasta US$5,721,500. Bravos, Medias Rojas, Medias Blancas, Astros, Cachorros, Angelinos, Mets, Yanquis, Atléticos, Filis, Marineros, Gigantes, Rangers y Nacionales podrán desembolsar hasta US$5,179,700, en tanto que Dodgers y Blue Jays llegan con presupuestos de US$9,288,000.

¿Quiénes van a firmar?

Un jugador internacional es elegible para firmar con un equipo de Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. Debe cumplir 16 años antes de firmar y tener 17 antes del 1 de septiembre del año siguiente; en términos prácticos, eso significa que para el nuevo ciclo se tratará de jugadores nacidos entre el primero de septiembre de 2004 y el 31 de agosto de 2005. Los jugadores deben estar registrados con la Major League Baseball con anticipación para ser elegibles para firmar.