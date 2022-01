Henry Urrutia: de rechazado a más destacado del Round Robin

Hace siete años, el cubano Henry Urrutia cometió lo que hoy considera el error más grande de su carrera, cuando cuestionó al entonces dirigente_de los_Orioles, Buck Showalter, por haberlo dejado fuera de la alineación para un partido contra Jon Lester y los Medias Rojas de Boston.

“Me había ido bien el día anterior y le pregunté por qué no estaba en la alineación. El me respondió bien y me dijo que prefería tener bateadores derechos. Yo le dije que yo bateaba bien contra los zurdos, que había bateado .370 en ligas menores contra los zurdos el año anterior. Me dio la espalda y no me respondió. Después de eso me etiquetaron como un tipo que no respetaba las decisiones del dirigente y poco después estaba en las menores”, recordó Urrutia en una entrevista en el programa Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.

Y así, su carrera en la Gran Carpa se vio limitada a apenas 92 turnos al bate, en los que bateó para .272, con un jonrón y ocho remolcadas en dos temporadas combinadas.

El cubano, nativo de Las Tunas, reconoce que con lo que sabe hoy a sus 34 años, habría hecho las cosas muy diferentes, pero también se lamenta de no haber tenido alguien que lo orientara mejor en su tiempo con los Orioles.

Hoy en día, Urrutia ha pasado a convertirse en más que una estrella, pero de la pelota invernal dominicana, con los Gigantes del Cibao.

De hecho, es una de las razones por las que el equipo de San Francisco de Macorís se encuentra en una dominante posición en el Todos contra Todos.

El bateador zurdo, pero que tira a la derecha, batea para .432, con tres cuadrangulares y dos dobles, además de nueve remolcadas y cuatro anotadas en 11 partidos que ha jugado del Round Robin.

12 extrabases ha conectado en 27 juegos, incluyendo seis jonrones y seis dobles.

Una de las cosas que Urrutia dice le ha ayudado a producir como lo ha hecho, hasta el momento, es el buen ambiente dentro de los Gigantes.

“Estaba muy emocionada por venir porque aunque no tuve un buen inicio en México, me sentía motivado de venir acá, porque este es el top de las ligas del Caribe y para mi eso es un privilegio”, dijo Urrutia.

En la ronda regular, Urrutia bateó para .340, también con tres cuadrangulares en los 16 partidos en los que vio acción tras jugar con los_Sultanes de Monterrey y las Águilas de_Mexicali, en este último donde jugó como préstamo antes de ser licenciado tras solo una semana con el equipo fronterizo.

“Me he sentido como cuando jugaba en Estados_Unidos, con un nivel muy alto, mucha competitividad. Al final de la temporada regular, si ganabas dos juegos estabas en primer lugar, si perdías te ibas al sótano... me encanta la competitividad porque hay que ganar todos los días sin pensar en lo que está haciendo el contrario”.

Aseguró que el ambiente en la cueva de los_Gigantes es muy positivo.

“Aquí no hay ego, no hay nada de eso de que yo estoy en Grandes_Ligas o tengo más tiempo en esto, todo el mundo lo que está pendiente es de ganar el campeonato”, indicó.

Y en un equipo como el de los Gigantes, con Marcell Ozuna, Hanser Alberto, Carlos_Peguero, Juan Francisco y Moisés_Sierra, entre otros, la producción de Urrutia lo tiene como el más destacado y el Jugador_Más Valioso, si se eligiera uno en el Todos contra_Todos.

“El equipo se quedó con la espinita (de no ganar el año pasado) y nos estamos apoyando en todo momento y si algo sale mal, sientes el apoyo de los muchachos”, indicó.

"“Me ha impresionado como me han apoyado en el equipo, tanto los jugadores como los fanáticos y es fácil jugar así”. " Henry Urrutia “