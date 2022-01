Con 16 años y sin firmar, prospectos alerta ante un draft que les dé otra oportunidad

Desde cualquier rincón de la República Dominicana donde se juega béisbol se sigue con suspenso las paralizadas negociaciones entre dueños y jugadores, imprescindibles para reactivar la industria de las Grandes Ligas, paralizada desde el dos de diciembre.

Está muy pendiente en su móvil Nelson Cruz desde su gimnasio en Montecristi donde se pone en forma puesto que incluir el bateador designado en la Liga Nacional en el nuevo CBA le abre 15 opciones más de trabajo para prolongar su búsqueda de los 500 jonrones.

También están muy, pero muy alerta, miles de adolescentes de 16 y 17 años y sus entrenadores cuyo sueño de firmar con un equipo se esfuma, pero una decisión que salga del pacto laboral colectivo (CBA en inglés) puede prolongar y hasta mejorar sus aspiraciones.

A partir del próximo sábado, cientos de prospectos rubricarán sus firmas para ingresar a las plantillas de las 30 organizaciones. Es la clase más prometedora, la que recibirán bonos desde cinco hasta siete dígitos que acordó de palabras hace hasta cuatro años, lo que comprometió los presupuestos de los equipos.

Sin embargo, cientos de jóvenes cuyo desarrollo ha sido más lento se quedan sin firmar y para muchos llegar a los 16 y 17 años los convierte en mercancías ni siquiera aceptada por entrenadores independientes, el cedazo imprescindible para que los equipos recluten.

No obstante, si la Major League Baseball (MLB) convence al sindicato de jugadores de que le autorice incluir un sorteo internacional de firmas en lugar de la agencia libre actual para esa promoción que hoy tiene 16 y 17 años sería una gran oportunidad de competir en condiciones más equilibradas.

Entre 2012 y 2021 llegaron a las Grandes Ligas 114 jugadores dominicanos de posición. De ellos, solo 20 firmaron con más de 17 años de acuerdo a datos compilados por DL desde Baseball-Reference. También hubo 174 lanzadores, pero de ellos 110 alcanzaban la edad adulta al firmar, la posición por la que se arriesga menos dinero en el mercado.

“Si hay un draft muchos de los jugadores que pueden firmar este año, pero que no tienen equipos se pueden poner ready para el próximo año y tomar un buen dinero”, dice un entrenador que pide no revelar su identidad. “Cuando a esos jugadores lo podían ver con 14 años no estaban listos, se apalabreó con otros y ahora ellos están mejor que muchos que firmarán”.

En el año fiscal 2019-2020 en el país se entregaron US$87,288,300, que porcentualmente representa el 52,9% de todo el dinero invertido por los equipos en fichajes internacionales.

Otro entrenador reveló a DL que la MLB tiene listo un borrador para montar el sorteo en marzo del próximo año. “Muchos 2023 que ya tienen preacuerdos esos pactos se caerían, pero comoquiera habrá equipos que los escogerá porque tienen mucho talento. Pero hay casos de jugadores amarrados que los equipos quisieran soltarlos, porque otros muchachos se han desarrollado más y no hay dinero para firmarlo”, dijo.

La

, al igual que el Ministerio de Deportes, coinciden en que un sorteo internacional sería el instrumento ideal para crear un marco más equilibrado y que ofrezca más oportunidades a jóvenes que el sistema actual excluye.