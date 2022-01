Creen que Ortiz se puede quedar corto en los votos

El próximo martes David Ortiz puede convertirse en el cuarto dominicano con placa en el Salón de la Fama del Béisbol. A la fecha, se han publicado 170 de las 392 boletas que determinarán si Cooperstown abrirá más nichos para el ceremonial de julio. Es el 43.4% del voto.

Ortiz va a la cabeza entre los 25 que figuran en las boletas al aparecer en 142, un 83.5%, lo que parece ser un buen colchón para terminar sobre el mínimo del 75% que se requiere.

Sin embargo, Ryan Thibodaux, quien rastrea los votos hechos público y los organiza en un documento de Microsoft Excel en línea desde 2009, no lo tiene del todo claro que el Big Papi vaya a conseguir la votación necesaria.

Las boletas privadas que no se envían al archivo de Thibodaux tienden a resultar en una disminución de la cifra en el rastreador, particularmente para los jugadores que han estado conectados a drogas para mejorar el rendimiento.

En 2009, The New York Times reportó (basado en fuentes anónimas) que Ortiz falló a una prueba de dopaje en 2003. Entonces, el ex toletero emplazó a la liga a demostrar su positivo, sin recibir respuesta puesto que fue a partir de 2005 que se instauró el programa de pruebas y sanciones.

“La pregunta que queda para Ortiz es si su caída de lo que muestra el rastreador el día del anuncio se parece a lo que hemos visto de (Barry) Bonds y (Roger) Clemens (cayeron más del 11% el año pasado) o menos (Andruw Jones, por ejemplo, cayó 5.1%)”, dijo Thibodaux a MLB.

“Si los votantes públicos posteriores a los resultados y los votantes privados tratan a Ortiz como tratan a Bonds y Clemens, es probable que Ortiz no llegue al 75 por ciento. Si lo tratan de manera más caritativa como tienden a hacer con la mayoría de los otros candidatos, entonces tiene oportunidad real de ser miembro del Salón de la Fama en la primera votación”, explicó Thibodaux, que organiza la hoja sin ánimo de lucro. l

Tendencia

Bonds rumbo a quedarse fuera

Los totales de votos de Bonds y Clemens a lo largo de los años se han reflejado entre sí. El año pasado alcanzaron el 61,8% y el 61,6%. Ahora, Bonds registra un 77.1% y Clemens está en 75.9%. Si experimentan caídas similares de las boletas públicas a las privadas como en el pasado, no parece que ninguno de los dos sea elegido.