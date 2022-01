Fernando Ravelo: “Los drafts han cambiado todo, dieron el empuje”

El ex gerente del Licey señala los sorteos como responsables del equilibrio

Por novena temporada consecutiva habrá un campeón distinto en la Lidom. Ya sea en San Pedro o en San Francisco de Macorís en los próximos días habrá caravana multitudinaria sin que hayan transcurrido más de siete años desde la última vez. Entre 2015-2020 los seis clubes levantaron el trofeo.

Nunca antes hubo tan “equitativa distribución” y Fernando Ravelo, quien junto a Winston Llenas personifica como pocos el más reciente tramo duopólico de la liga (1993-2008 cuando siempre estuvo Licey o Águilas en la final), lo tiene claro: los sorteos cambiaron la liga.

“El draft de novato ha equilibrado mucho a los equipos y en parte también el sorteo de reingreso ha ayudado a muchos conjuntos que podían competir pero que al final le faltaba ese empuje para poder ganar. Un par de peloteros con experiencia que no habían tenido antes, sin duda eso ha nivelado bastante”, dice Ravelo a DL.

Habla un liceísta al cubo (su hermano es el actual presidente y su padre lo fue entre 2010-2013) que ha ocupado las principales posiciones de oficinas con el club y en las últimas tres campañas ha fungido como comentarista de televisión.

Bajo sus 12 temporadas como gerente (2000-2013) los Tigres asistieron a siete finales (seis en fila) y ganaron cuatro campeonatos nacionales y dos Serie del Caribe. Entre 1993 y 2008 las Águilas fueron a 14 finales y ganaron 10 y cuatro coronas de la región.

“El draft de reingreso lo cambia todo. Antes de esto uno conseguía para el round robin en México, Venezuela y Puerto Rico a jugadores que no estaban tan integrados en la liga como ahora, no la conocían, había que salir a buscar lo que te deje otra liga. Había que salir a buscar a esos jugadores, no es lo mismo con el nativo que conoce la liga. Y mira que soy de los que estuvo en contra todo el tiempo de ese sorteo, yo decía que eso desvirtuaba un poco”, explicó Ravelo.

Pone los ejemplos de jugadores como Junior Lake y Yunesky Maya, “son veteranos que conocen la liga y saben ganar. En un draft te cambian un equipo, pueden ser la pieza desequilibrante. Antes no tenía esa herramienta”.

La Lidom introdujo el sorteo de novatos en 2001 y en de reingreso (de los equipos eliminados en la regular) en 2009.

“También ha influido la disponibilidad de recursos tuyos para poder tenerlo todo el año hábil. El equipo que pueda lograr tener a la mayoría de esos jugadores premium ese año tiene más chance que otros, claro, no todos los años se da. Eso te cambia de un año a otro, eso influye, cuando tienes ese tipo de jugadores tiene que aprovecharlo. Las Estrellas ganaron ese primer año porque tenían un talento y aprovecharon. Los Gigantes tienen un tipo de peloteros, como (Marcell) Ozuna, que tal vez no podían contar con ellos antes, ahora sí, por ese tiene que aprovechar”.

¿Mercados pequeños?

Si bien Licey y Águilas concitan la mayor atención, que se traduce en ventas de publicidad y boletas, Ravelo entiende que la última década ha demostrado que los otros equipos tampoco escatiman en invertir para ganar, lo que, a su juicio, desmonta la idea de que azules y amarillos ganaban por el tamaño de sus talonarios.

“No puedes subir más la taquilla, ya llegamos creo que a un techo con la publicidad porque ya no puedes pagar anuncios, mira cómo tenemos que estar parando el juego por unos segundos para que todos los anuncios se puedan cubrir y pueda tener recursos. Yo no creo que sea toda la parte económica. Además, creo que los equipos han sabido utilizar los recursos últimamente”, opinó Ravelo.