David Ortiz llama imbécil a periodista que no votó por él

El veterano columnista del Boston Globe y reputado inconformista Dan Shaughnessy no votó por David Ortiz para el Salón de la Fama del Béisbol. El hombre conocido como Big Papi no pareció estar demasiado desprevenido por el desaire.

“Sabes que Dan Shaughnessy ha sido un imbécil para todos”, dijo Ortiz en “Meloni and Fauria” de WEEI el miércoles. "¿Que te puedo decir? No es una sorpresa para mí, no es una sorpresa para todos ustedes que no haya votado por mí.

"¿Que puedo hacer? Dan no va a detener nada. Es solo un tipo que no votó por ti, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero quiero decir, este es un tipo al que le gusta hacer pasar un mal rato a todos, así que tienes que amarlo de esa manera", dijo el Big Papi, que encabeza la intención de votos en las cartulinas publicadas hasta la fecha.

Con el 44 % de los votos hechos público Ortiz acumula el 83.8 %, el más alto. Barry Bonds lleva el 77.5 % y Roger Clemens el 76.3 % según el rastreador del Salón de la Fama del Béisbol. Son los únicos tres que superan el umbral mínimo del 75 % que se requiere para ser elegido.

Ortiz no parecía creer que la retención de votos de Shaughnessy fuera un abuso de poder.

“No tiene maldito poder, hermano”, dijo Ortiz. "Tú lo sabes. Simplemente tiene el poder de la pluma para escribir en lo que cree. Pero todo el mundo sabe que es un imbécil. ¿Qué más puedes hacer?", dijo el dominicano.

Ortiz tiene motivos para estar seguro de que será consagrado en Cooperstown en su primera vez en la boleta electoral. 10 veces All-Star y tres veces campeón de la Serie Mundial con los Medias Rojas.

Si bien esta muestra incluye un poco menos de la mitad de los votantes elegibles, el conteo actual de Ortiz está cómodamente por encima del umbral del 75 % para la inducción.