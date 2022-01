Agente describe cómo se corrompen entrenadores y equipos de MLB en el país

En su fin de establecer un sorteo internacional para reclutar a los jugadores aficionados, Grandes Ligas alega que es la “única” opción que ve viable para corregir una serie de anomalías que afectan la industria, sobre todo en el mercado dominicano, que es el principal.

Ulises Cabrera, agente certificado de jugadores y quien creó en 2009 junto a Brian Mejía la Dominican Prospect League, se ha opuesto a la idea y señala los puntos que la MLB puede hacer para superar los problemas actuales.

“MLB ha permitido que la industria se salga de control”, dijo Cabrera en un amplio reportaje que publica el medio deportivo digital por suscripción The Athletic, recién adquirido por The New York Times por unos US$500 millones. Y hace una fuerte afirmación. “Es de conocimiento común en toda la industria que una cantidad significativa del personal del equipo está trabajando tanto para su equipo de la MLB como recibiendo algún tipo de compensación de los entrenadores”, dijo Cabrera.

Cabrera describió cómo funciona el esquema: un cazatalentos de área de un club de grandes ligas se aventura fuera de su región asignada para encontrar jugadores talentosos. El cazatalentos, después de identificar un prospecto que le gusta, influye en el entrenador del jugador para que venda un porcentaje de la futura bonificación del joven a otro buscón de la propia región del cazatalentos. El jugador se acerca al buscón y se compromete a firmar con el equipo del scout, a menudo por un bono inflado. Y el cazatalentos es compensado con el nuevo buscón, a veces en forma de dinero en efectivo, otras veces con arreglos de vivienda, vehículos u otros bienes materiales.

Cabrera reconoce que un draft pondría fin a los acuerdos verbales con los jugadores en su adolescencia. Sin embargo, tanto él como el sindicato creen que la liga puede lograr lo mismo simplemente estableciendo y haciendo cumplir una regla que prohíba a los equipos involucrarse con jugadores menores de 15 años.

Cabrera dice que los esquemas de sobornos proliferaron durante la pandemia de coronavirus. Él y otros agentes dicen que informaron a la liga sobre los tratos poco éticos, pero que la MLB no tomó medidas. MLB ha tolerado el casos, creen Cabrera y algunos funcionarios del club, en parte para convencer a los equipos y entrenadores de que un draft es la mejor manera de resolver muchos de los problemas en el mercado internacional.

Una solución, dice Cabrera, podría ser responsabilizar a los scouts y sus equipos por sus acciones, como lo ha hecho la liga en ocasiones en el pasado. En un país como la República Dominicana, dice Cabrera, “no debería ser una tarea muy difícil determinar qué calidad de vida y nivel de vida no es consistente con su puesto de trabajo e ingresos”.

Algunos en la industria sospechan que ciertos entrenadores que operan fuera del programa administran el uso de esteroides a sus jugadores por un período de tiempo antes de registrarlos en la liga; los jugadores solo necesitan estar registrados seis semanas antes de su período de firma previsto. Recientemente, un prospecto de la clase de firmas de 2024 que había llegado a un acuerdo verbal con un equipo dio positivo por uso ilegal de sustancias, según un funcionario rival. Ese jugador estaba entrenando en una academia no afiliada a la MLB.



Mientras tanto, algunos jugadores que son pasados por alto en su período de firma original, recurren a los esteroides en un último intento de contrarrestar sus valores deprimidos después de cumplir 16 años. Varios clubes informan que varios jugadores de 17 años o más dieron positivo este año. Los jugadores mayores que no recurren a los esteroides a menudo deben aceptar bonos de $ 10,000 o menos, una cantidad que no cuenta contra el fondo de fichajes de un equipo.

La liga cree que un draft internacional brindaría ciertas ventajas.

Reduciría la presión sobre los scouts para reclutar niños de 12 y 13 años. Los cazatalentos pueden monitorear a los jóvenes de esa edad en los Estados Unidos para construir una base de datos de información, pero debido a que los compromisos verbales con esos jugadores no tienen sentido práctico, enfocan casi toda su atención en los tipos elegibles para el draft.

Para Cabrera y otros defensores del talento joven latinoamericano, ahí está el problema. Los fondos comunes internacionales para el período 2021-22 oscilan entre US$4,64 millones y US$6,26 millones. Los grupos para fichar jugadores en las primeras 10 rondas del draft nacional de 2021 oscilaron entre US$2,9 millones y US$14,3 millones, y la primera selección tenía un valor de espacio de $ 8,4 millones, más de US$2 millones por encima de lo que cualquier equipo podría gastar internacionalmente.

“Cuando (Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City) firma por (US$7.79 millones) como campocorto de secundaria (en 2019), entonces el jugador número 1 en República Dominicana debería firmar por algo similar”, dijo Cabrera. “Y si no están firmando por algo similar, debe tener una muy buena razón por la cual un niño en la República Dominicana que tiene tanta habilidad como la versión estadounidense está recibiendo entre US$2 y US$3 millones menos que su contraparte. Si no tienes una excusa como, ‘Tenemos que detener los tratos turbios por ahí’”.

“Los jugadores latinoamericanos han sufrido y continúan sufriendo grandes desigualdades”, dijo Cabrera, quien trabaja para la agencia Octagon. “No solo suelen firmar por menos a pesar de tener habilidades similares a las de los jugadores estadounidenses, sino que también están sujetos a un sistema de evaluación y firma que no los protege de ninguna manera. Es hora de que todos los que estamos en posiciones de efectuar cambios para hacer lo correcto, independientemente de los intereses que podamos tener”.