“Tenemos motivos para celebrar”, dice Vladimir Guerrero sobre elección de David Ortiz

El también miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Vladimir Guerrero felicitó, a través de un video colgado en sus redes sociales, al nuevo miembro del selecto club, clase 2022, David Ortiz Arias, por su elección al templo de los inmortales del béisbol.

“Felicidades David Ortiz, me siento bastante orgulloso porque eres el segundo bateador (dominicano en ser inmortalizado) y que Dios te bendiga. Como siempre había dicho, no quería estar solo como bateador, ya que había dos pitchers, los dos primeros Juan Marichal y Pedro Martínez, y me siento contento estando contigo ahora en el Salón de la Fama, que Dios te bendiga”, dijo el nativo de Don Gregorio, municipio de Nizao en la provincia Peravia.

¡Tenemos motivos para celebrar, otro Dominicano se une al Salón de la Fama! ????



Felicidades mi hermano y bienvenido a Cooperstown. ???? @davidortiz #VG27 pic.twitter.com/tIwZllil65 — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) January 25, 2022

Vladimir Guerrero, quien jugó en las grandes ligas con los desaparecidos Expos de Montreal, Angelinos de Los Ángeles, Rangers de Texas y Orioles de Baltimore, se convirtió en el primer bateador y jugador de posición dominicano en ser inmortalizado. Anteriormente lo habían hecho Juan Marichal y Pedro Martínez, ambos lanzadores.

Ortiz, 77.9 %, se convirtió en el primer bateador designado que es electo en su primer año de elegibilidad y se une al boricua Edgar Martínez como los únicos bateadores designados (la mayor parte de sus carreras) en ser inmortalizados.

Entre sus logros están batear más de 500 jonrones, tres campeonatos de series mundiales, 10 veces electo al Juego de Estrellas, 7 bates de platas, entre otros.