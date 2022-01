MLB no exigirá vacunación de jugadores de ligas menores

En foto del 10 de julio del 2019, Ron Besaw (derecha) opera una computadora portátil mientras el umpire del plato Brian deBrauwere recibe señales de un radar en un juego de la Liga del Atlántico, disputado en York, Pensilvania. El jueves 27 de enero del 2022, la MLB no obligará a que los jugadores con contratos de ligas menores estén vacunados esta temporada. (AP Foto/Julio Cortez, archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)