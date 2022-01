Peloteros y Confederación del Caribe viven luna de miel

La Confederación de Béisbol del Caribe y su contraparte que representa a los peloteros se encuentran viviendo una luna de miel, luego del pacto colectivo que firmaron el año pasado y que se extiende por cinco años.

“Ahora mismo los peloteros y la Confederación de Béisbol del Caribe están en su mejor momento, por el convenio que se firmó y que está vigente desde el 2021 y hasta el 2026. El trato ha cambiado y por eso vemos peloteros que no jugaban antes que están participando, no solo grandesligas establecidos sino también aquellos que van subiendo”, aseguró Yamil Benítez, presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe el domingo a Diario Libre.

El expelotero boricua, y quien asumió el puesto hace tres años, dice que se han aumentado los pagos a los peloteros tanto en viáticos como en premios y que por primera vez en esta edición de la Serie del Caribe, los jugadores de países invitados como Colombia y Panamá podrán recibir premios en metálicos.

“Una de nuestras metas era lograr que se jugara más temprano y lo hemos logrado y por eso la serie está jugándose en enero”, indicó.

El acuerdo CBCP y Conpeproca El año pasado, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe firmaron un acuerdo por seis años, en el que se definieron puntos como viáticos, premios, alojamientos y otros detalles para la participación de los jugadores en la Serie del Caribe.

También comentó sobre las próximas sedes del evento, dejó planteada la posibilidad de que Colombia celebre una de las sedes aunque se sorprendió de que República Dominicana tenga que esperar al menos siete años para que próxima Serie del Caribe.

“Colombia es una liga interesante. Entendemos que sería una opción, pero no podemos olvidar que es un país invitado, no un socio oficial de la Confederación. Sí nos sorprende que la sede de República Dominicana no sea en el 2027”, señaló.

Elogió los resultados de las primeras tres jornadas de Santo Domingo 2022 y dijo que “es la mejor serie que he visto en territorio dominicano”.

También fue algo escéptico con la anunciada sede de Miami, para el 2024 y la potencial opción de repetirla en el 2028.

“Tenemos que esperar a ver los resultados de la sede de Miami (2024) para ver si se ejecuta la opción de celebrar de nuevo la sede en el 2028”, agregó.