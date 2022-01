La carrera de Robinson Canó está llena de muchas historias que pueden ser contadas.

Hace 17 años hizo su debut en Grandes Ligas, con los Yanquis de Nueva York y terminó segundo en las votaciones por el premio Novato del Año de la Liga Americana, detrás de un señor llamado Huston Street, de los Atléticos de Oakland.

Cuatro años después de haber debutado en Grandes Ligas, se coronó con los Yanquis en el 2009, frente a los Filis de Filadelfia.

Otros cuatro años más tarde, fue el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol que ganó de manera invicta la República Dominicana.

El año pasado conquistó su primer título de la Serie del Caribe, como refuerzo de las Águilas Cibaeñas, y en el 2022 ha sido determinante en los primeros dos triunfos del equipo dominicano de los Gigantes del Cibao, con cinco remolcadas en esas dos fechas.

“Me gusta ganar, la gran química que tenemos como equipo es lo que me motiva. Tener esta camiseta y representar el país es algo que no sé cómo describirlo. (Me siento) contento de que ganamos y el gran trabajo que Raúl realizó. La energía ha estado mejor que ayer y (lo que hice) me llena de satisfacción”, dijo Canó luego del partido del sábado contra Puerto Rico.

La relevancia de Canó en el plato es de sobra reconocida por todo el mundo, y el dirigenteLuis Urueta no se queda detrás.

“Bateadores como Robinson Canó nos tienen malacostumbrados”, dijo Urueta al hablar de lo dominante que ha sido.

Canó está tratando de recuperar el camino perdido.

Acaba de cumplir una segunda suspensión por dopaje que lo llevó a perderse toda la temporada del 2021.

Está supuesto a regresar a los Mets deNueva York cuando haya temporada, pero no hay nada garantizado, más allá de los dos años que le restan de contrato.

Su actuación tanto con las Estrellas como en la Serie del Caribe es una muestra de que en ese tanque todavía queda mucha gasolina.

Los 15 triunfos

Como país, República Dominicana se convirtió en el primer equipo en la historia en las dos etapas del Clásico Caribeño en sumar 14 victorias consecutivas, luego de perder por última vez en el segundo encuentro de la serie de 2020 en San Juan, Puerto Rico.

La República Dominicana superó los 13 triunfos al hilo que compiló de 1997 a 1999, cuando conquistó el tricampeonato con Águilas Cibaeñas y Tigres de Licey.

Las Águilas ganaron los últimos cuatro partidos de 1997 --dos a Culiacán, uno a Mayagüez, uno a Magallanes--, ganaron los seis de 1998 --dos a Mayagüez, dos a Lara, dos a Mazatlán-- y Licey sumó los primeros tres de 1999 --Lara, Mexicali y Mayagüez.

La racha actual inició el 3 de febrero de 2020 por los Toros del Este, luego de perder un día antes por 3-2 ante Cardenales de Lara, el equipo que le cortó el récord en 1999. En 2020, los Toros derrotaron a Montería, Chiriquí, dos veces a Santurce y en la Final cobraron venganza a Lara.



En 2021 en Mazatlán, las Águilas se llevaron siete triunfos al hilo para llegar a 12 y el viernes pasado, con el triunfo de losGigantes del Cibao se igualó el récord de 13 triunfos al hilo al doblegar a Jalisco por 3-2 y rompió la marca con el triunfo de 5-3 sobre Caguas.

Canó ha sido clave en ese total y sus aportes en el 2022 han ayudado a imponer la nueva marca.