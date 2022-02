Olmo Rosario finalmente pegó de jonrón en el Quisqueya... a los 41 años

El viernes al mediodía, en el primer partido de la Serie del Caribe, los puertorriqueños Criollos de Caguas ganaban 1-0 al cierre del octavo a los panameños Astronautas de los Santos, con dos outs, cuando Olmo Rosario conectó una recta al derecho Fernando Cruz que terminó detrás de la pared del jardín izquierdo en ruta a una remontada 3-2 para los centroamericanos.

Rosario sentía que no le cabía el corazón en su pecho mientras recorrió las bases. Era su primer cuadrangular en el estadio que siempre soñó jugar desde que como un niño comenzó a jugar en Haina, pero que nunca ha tenido la oportunidad de jugar en su tierra. Y ya con 41 años las posibilidades son casi remotas.

“Fue un sentimiento inexplicable porque jugar aquí, en tu país, el primer jonrón que se da en la serie, estaba demasiado contento”, dijo Rosario a DL. Se trata de uno de los 19 dominicanos que llegaron al torneo con los otros cinco países que toman parte del certamen.

Rosario viene de jugar en la liga panameña esta invierno, un capítulo más de su interesante recorrido, una carrera que no quiso cerrar una vez las puertas de las Grandes Ligas sí lo hicieron.

Firmado por los Devil Rays de Tampa Bay en 2000 por un bono de US$185,000 con 18 años, fue dejado libre por los floridenses tras 2002 y en 2004 comenzó una larga carrera en ligas independientes del sistema de la MLB. En 2008 los Gigantes de San Francisco firmaron a este utility para su sucursal AA y al finalizar el curso no se le renovó.

Entonces se fue a Italia (2010 y 2011), volvió a América y desde entonces ha jugado entre México (verano e invierno) y Estados Unidos. En la 2016-2017 aterrizó en Venezuela con La Guaira, volvió en la 2018-2019 con Margarita y en la 2019-2020 reforzó a las Águilas del Zulia donde ganó el premio al Jugador Más Valioso con 39 años.

“Si tú quieres progresar en algo tienes que ser perseverante, el que es perseverante triunfa, eso es lo que ha pasado conmigo, nunca me he rendido, me botó Tampa, jugué liga independiente, me firmó San Francisco otra vez, yo sé lo que quiero, siempre he estado buscando eso que quiero”, dijo Rosario.

Es la segunda vez que juega en el país puesto que en la Serie del Caribe 2015-2016 vino con los mexicanos Venados de Mazatlán, que resultaron campeones del torneo.

Previo a la campaña 2020-2021 el Escogido firmó a Rosario. El infielder estuvo en el campo de entrenamientos, pero su el cuerpo técnico de los Leones no lo veía en forma y no le ofreció permanecer en el equipo. Entonces optó por irse a Venezuela y jugó con Zulia. Este año piensa jugar profesional por última vez antes de concentrarse con su familia en California donde reside con su esposa y cuatro hijos.